ABD, Alkollü Araba Kullanımını Önleyen Teknolojiyi Zorunlu Hale Getirecek

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi alkollü araba kullanımını önleyen teknolojiyi zorunlu hale getirmek için bir tasarı hazırladı. Konu ile ilgili hazırlanan tasarıya göre otomobil üreticilerinin söz konusu teknolojiyi belirtilen süre zarfına kadar araçlara dahil etmesi gerekecek.

Alkollü Araba Kullanımını Önleyen Teknoloji Geliyor

Alkollüyken araç kullanmak, korkunç kazalara yol açıyor. Bu kazaların büyük bir kısmı ölüm ile sonuçlanıyor. ABD Kongresi, alkollü otomobil kullanımını önleyen bir teknolojiyi zorunlu hale getirmek için bir tasarı hazırladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın imzalayacağı tasarı kapsamında otomobil üreticilerinin 2026 yılına kadar sarhoş sürücülerin tespit edilmesine olanak tanıyan bir teknolojiyi araçlarına entegre etmesi gerekecek.

Hazırlanan tasarıda alkollü otomobil kullanmayı önleyen teknoloji ile ilgili pek detay paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü teknolojinin tam olarak ne olacağı ile ilgili bir bilgi mevcut değil. İlk olarak, Ulaştırma Bakanlığı alkollü araç kullanmanın önüne geçmek için en iyi çözümü belirlemek zorunda kalacak.

Tasarıda yer alan bilgilere göre yeni teknoloji, bir motorlu taşıt sürücüsünün performansını pasif bir şekilde izleyeecek ve bu sürücünün alkollü olup olmadığını doğru bir şekilde tespit edecek. Yeni teknoloji, alkollü araç kullanımı nedeni ile gerçekleşen trafik kazalarını önemli ölçüde azaltabilir.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından paylaşılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık olarak 10 bin kişi, alkollü otomobil kullanımından kaynaklanan trafik kazaları nedeni ile hayatını kaybediyor.

ABD Kongresi tarafından hazırlanan tasarıda ayrıca güvenlik ile ilgili bazı maddeler de bulunuyor. Tasarıya göre bu tarz olası durumları engellemek geçmek için arka koltuk hatırlatıcısı gibi bir güvenlik önlemi alınacak. Arka koltuk hatırlayıcısı sayesinde ebeveynler bilgilendirilecek.

Kongre, birçok arabanın halihazırda sunduğu özellikler arasında yer alan otomatik acil frenleme ve şeritten ayrılma uyarılarını zorunlu hale getirmek için adım attı.

Ameirka Birleşik Devletleri Kongresi tarafından hazırlanan tasarı kapsamında alkollü otomobil kullanımını önleyen teknolojinin zorunlu hale gelecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kongre'nin hazırladığı tasarı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.