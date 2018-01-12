Alkollü Drone Kullananlara Hapis Cezası!

Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren ve eğlenceden, ulaşıma, güvenlikten, kargo taşımacılığına kadar hayatın her alanında aktif olarak kullanılmaya başlanan drone'lar, 21. yüzyılın en önemli teknolojilerinden bir tanesi.

Drone'lar, sağladığı kolaylıklar bir tarafa, kontrolsüz kullanıldığı takdirde çevredeki insanlara çok ciddi zararlar verebiliyor. ABD, tam bu noktada drone kullanımında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Bundan böyle alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında drone kullanmak suç sayılacak.

ABD'nin New Jersey eyalet meclisi tarafından alınan kararda, alkol veya uyuşturucu madde alarak kontrolsüzce drone uçuran kişiler, cezai işlemi tabii tutulacak ve çok ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar. Drone kullanan kişinin kanında 0,08 veya daha üstü alkol bulunması halinde, 6 ay hapis cezası veya 1,000 dolar para cezası uygulanacak.

Drone'dan kaynaklı kazaları ve yaralanmaları azaltmak amaçlı hayata geçirilecek uygulama, Vali'nin imzası ile yasal bir hale gelecek. Söz konusu kararın, ABD'deki diğer eyaletler için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

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