Alkolün Kansere Etkisi Sanılandan Daha Büyük!

Alkolün kansere etkisi zannedilenden de büyük. DSÖ'ye (Dünya Sağlık Örgütü) bağlı bir örgüt olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada 740.000 kanser vakasının doğrudan alkolle bağlantılı olduğu öğrenildi.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansında araştırmacı olan Harriet Rumgay, "Her üç Amerikalıdan biri alkolü nispeten daha az kanser sebebi olarak görüyor" dedi. Diğer gelişmiş ülkelerde de durumun çok farklı olmadığını belirten Rumgay, bu oranın diğer bölgelerde daha da düşük olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Yeni bir çalışma, alkol tüketiminin ne kadar riskli olabileceğini gözler önüne seriyor. Lancet'ın 13 Temmuz sayısında yer alan bir araştırmaya göre 2020 yılında dünya genelinde tespit edilen ağız, kolon, rektum, gırtlak, karaciğer ve meme kanseri vakalarının en az %4'ü ya da 741.300 kanser hastasının alkol kullanım oranının yüksek olduğu ortaya çıktı.

Rumgay, araştırmanın farklı alkol tüketim oranlarının risklerini ilk kez ele aldığını, çalışma sayesinde alkol tüketim oranının düşük olmasının bile kansere yakalanma riskini arttırdığının öğrenildiğini ifade etti.

Alkolün Kansere Etkisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Araştırmacıların gerçekleştirmiş olduğu çalışmada ana suçlunun alkol tüketimi olduğu kanserin nasıl ortaya çıktığına dair birden fazla ipucu elde edildi. Bira, şarap ve likörde bulunan etanol, DNA yapısına zarar veren ve hücre onarımına olumsuz bir şekilde müdahale eden ve asetaldehit olarak bilinen bir kanserojen oluşturmak üzere parçalara ayrılıyor.

Alkol ayrıca östrojen de dahil olmak üzere hormon düzeylerinde inanılmaz bir artış meydana gelmesine neden olabiliyor. Hormonlar, hücrelerin büyümesi ve bölünmesi için sinyal verebilir. Daha fazla hücre bölünmesi, kanserin gelişmesine daha çok kolaylık sağlama anlamına gelir. Alkol ayrıca vücudun A, C, D, E vitaminlerini içeren kanserden koruyucu besinleri almasının da önüne geçer.

Alkol ve Sigara İçenler İki Kat Daha Büyük Tehlikede

Alkol, tütünde yer alan kanserojen kimyasallar için bir tür çözücü görevi görür. Alkol ile sigaranın birleşimi dolaylı olarak kanser riskini arttırabilir. Bir kişi ne kadar çok alkol ve sigara içerse aldığı hasar oranı da o kadar çok artar.

Araştırmacılar, alkole bağlı kanser vaka sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olduğunu öne sürdü. Rumgay, bunun nedeninin ise eskiden alkol tüketen kişileri analize dahil etmemeleri olduğunu, bunun yerine şu anda alkol tüketen kişilere odaklanıldığını söyledi.