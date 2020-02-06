ALMA Teleskobu Yıldızların Karşılaşmasını Görüntüledi

İnsanlar gibi yıldızların da yaşamları sınırlıdır. Yıldızlar da yaşlandıkça değişim yaşar ve sonunda ölürler. Şili’nin kuzeyindeki Atacama Çölü’nde bulunan astronomik interferometre özellikli radyo teleskoplar olan Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi ya da diğer adıyla ALMA, iki yıldızın karşılaşması anında ortaya çıkan gaz bulutunun görüntülerini yakaladı.

Hans Olofsson isimli araştırmacının yürüttüğü çalışmada, HD101584 yıldız sisteminde ölüm sürecine giren bir kırmızı dev yıldızın genişleyerek kütlece daha düşük olan diğer bir yıldızı yutması gözlendi.

Bir yıldız ölürken çekirdeğindeki bütün hidrojen yanar ve kırmızı dev haline gelir. Yavaş yavaş dış tabakalarından kurtulan yıldızın, en sonunda geride sadece beyaz cüce isimli çekirdeği kalır. Yıldızın ölmeye başladığı süreçte çevresinde kütlesi daha düşük olan bir yıldız olması durumunda, iki yıldız çarpışmaz ancak bu durum patlamanın oluşmasını tetikler.

ALMA’nın elde ettiği görüntüler Güneş’i anlamakta yardımcı olmaları açısından büyük önem taşıyor. Araştırmacılara göre HD101584 yıldız sisteminin detaylı görüntüleri ile dev yıldız ile sonrasında geriye kalan kalıntılar arasındaki ilişkinin nasıl olduğu anlaşılabilir.

Şimdilik ALMA’nın görüntülerini yakaladığı gaz bulutlarının içindeki iki yıldız birbirlerine çok yakın olduğu ve yıldızlar Dünya’ya çok uzak mesafede oldukları için gözlem yapmak zor olsa da görüntüler, yıldızların ölüm süreci ile ilgili bilgilerin edinilmesinde araştırmacılara yardımcı olabilir.