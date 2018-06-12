Alman Devi Mercedes, 774 Bin Aracını Geri Çağıracak

Alman otomobil üreticileri yeni bir emisyon skandalının daha merkezinde. Mercedes Benz, Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi’nin (KBA) yaptığı inceleme sonucunda Avrupa pazarındaki 774 bin aracını geri çağıracak.

Geçtiğimiz haftalarda Alman Del Spiegel dergisi, Mercedes’in çatı şirketi Daimler’in aralarında Mercedes C ve G serilerinin de olduğu 600 bin aracını geri çağırabileceğini yazmıştı.

Der Spiegel 'in sayfalarına taşıdığı haberde, Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) egzos emisyonunda manipülasyona neden olabilecek, kullanılması yasak olan bir yazılımın bulunduğu gerekçesiyle söz konusu araçlarda inceleme başlattığı belirtiliyordu.

Mercedes GLC 330D ve C220D

Söz konusu inceleme sonunda, Mercedes’in 238 bini Almanya’da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracını geri çağırılmasına karar verildi. Kararın, Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche tarafından gerçekleştirilen görüşmede alındığı öğrenildi.

Daimler’in Mercedes marka araçlarda yüksek emisyon değerini düşük göstermek için emisyon gazını ölçmede lisansı olmayan cihazlar kullandığı, bu nedenle 774 bin aracını geri çağırmak zorunda kalacağı belirtildi.

Geri çağırılacak araçlar arasında GLC 330D, C220D ve Vito modelleri bulunuyor. KBA, geçtiğimiz hafta üzerindeki kuşkular nedeniyle Mercedes Vito’ların geri çağırılmasını istemişti. Bu, bin 370’i Almanya’da olmak üzere yaklaşık 4 bin 900 Vito marka aracın geri çağırılması anlamına geliyor.

Daimler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada araçların geri çağırılmasına yönelik karara uyacaklarını, ancak emisyon manipülasyonu iddialarına itiraz edeceklerini bildirdi.