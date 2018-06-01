Alman Gizli Servisi BND, Büyük İnternet Şebekelerini İzleyebilecek

Alman federal mahkemesi, ülkenin gizli servisi BND’nin ulusal güvenlik çıkarları için büyük internet şebekelerini izlemeye devam edebileceğine karar verdi.

Gizlilik ihlallerinin artış gösterdiği şu dönemde, Almanya’dan çok tartışılacak bir karar geldi.

Spiegel internet sitesinin sayfalarına taşıdığı habere göre, Köln merkezli dünyanın önemli internet değişimi operatörlerinden DE-CIX’in, Almanya’nın istihbarat servisi BND’nin veri trafiğini izlemesine karşı açtığı dava, Federal İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Avrupa’nın yanı sıra Kuzey Amerika, Asya ve Orta Doğu’da da faaliyet gösteren DE-CIX, BND’nin uluslarlarası verilerle birlikte Alman iç iletişimini ele geçirerek yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığına dava açmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın, gizli servisin stratejik iletişim gözetimine yardımcı olması amacıyla internet şebekelerine ihtiyaç duyabileceğine karar veren mahkeme, herhangi bir yasa ihlalinin olmadığına hükmetti.

Öte yandan BND’nin elde ettiği verileri ABD Ulusal Güvenlik Ajansıyla (NSA) da paylaştığı belirtiliyor.

Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Gerhard Schindler, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, istihbarat alanında NSA’e bağımlı olduklarını söyleyerek, ABD gizli servisinin Almanya'nın güvenliğine katkı sağladığını belirtmişti.

NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden, iki yıl önce sızdırdığı belgelerle ABD'nin dünya genelindeki dinleme faaliyetlerini ortaya çıkarmış, NSA'nın Alman vatandaşlarını ve başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere bazı siyasetçileri dinlediği iddia edilmişti.