Alman Gökbilimciler, İlk Kez Bir Gezegenin Doğuşunu Gözlemledi

Gök bilimciler, genç bir yıldızın etrafında dönen toz girdabında, henüz oluşum aşamasında olduğu belirlenen bir öte gezegen keşfetti.

Şili’nin Atmaca Çölü bölgesinde bulunan Avrupa Güney Gözlemevi’nde (ESO) 3.5 metrelik Yeni Teknoloji Teleskopu (NTT) kullanılarak görüntülenen öte gezegenin, cüce yıldız PDS 70’in etrafında döndüğü öğrenildi.

Dünyada ilk kez bilgisayar kontrollü ana aynaya sahip olması bakımından teleskop mühendisliği ve tasarımı konusunda çığır açan NTT, araştırmacılara çok önemli veriler sundu. PDS 70b olarak isimlendirilen öte gezegenin Jüpiter’den 2 ya da 3 kat daha büyük olduğu tespit edildi.

Almanya'da Max Planck Astronomi Enstitüsünde görevli gökbilimciler tarafından yapılan keşif, aynı zamanda bir ilk anlamına geliyor. İk kez bir gezegenin doğuşunu gözlemleyen alman gökbilimciler, bunun oluşum aşamasındaki yeni ve büyük bir dünyanın açık görüntüsünü içeren ilk örnek olduğu belirtti.

Dünya’dan 370 ışık yılı uzaklıkta olduğu öğrenilen PDS 70 yıldızının, 5,4 milyon yaşında olduğu açıklandı. PDS 70b olarak isimlendirilen öte gezegenin ise Jüpiter'den 2 ya da 3 kat büyük olduğu ve yıldızından 3 milyar kilometre uzakta yer aldığı bildirildi. Ayrıca öte gezegendeki yüzey sıcaklığının da Güneş Sistemi’ndeki herhangi bir gezegenden çok daha sıcak olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, gökyüzünü boydan boya kaplayan görkemli Samanyolu galaksisinde, Dünya’ya benzer yaklaşık 50 milyar gezegenin olduğu düşünüyor. Buna rağmen Dünya gibi “yaşanabilir” gezegenlerin çok nadir ve bulunması uzak bir ihtimal olarak görülüyor.