Alman Öğrenciden Darbeleri Önleyen Telefon Kılıfı

Philip Frenzel adında bir Alman öğrenci, akıllı telefonları düşmelere karşı koruyacak çok ilginç bir kılıf geliştirdi.

Onca para verip satın aldığımız akıllı telefonlar, ansızın elimizden veya cebimizden düşerek tuzla buz olabiliyor. Hele hele düşen telefonumuzu kaldırırken ki “acaba kırıldı mı” korkusu, insanın iliklerine kadar işliyor.

Neyseki Philip Frenzel adlı bir Alman öğrenci, akıllı telefonların makus kaderine son verecek bir icat yaptı. Active Dampening, ya da türkçe ismiyle "Aktif Sönümleme" adındaki kılıf, telefonların yere düştüğünde kırılmasını, çatlamasını ya da çizilmesini engelliyor.

Arabalardaki hava yastığı mantığıyla çalışan kılıf, sahip olduğu sensörler sayesinde telefonun serbest düşüşte olduğunu algılayabiliyor. Kılıfın dört bir tarafındaki yaylar, telefon yere değmeden hemen önce açılıyor ve böylece darbeyi sönümleyerek, olası hasarların önüne geçmiş oluyor.

Alman öğrencinin geliştirdiği darbe önleyici telefon kılıfı, düz zeminlerde iyi bir çözüm gibi gözükse de, eğimli ya da tırtıklı yerlerde çiziklerin veya çatlakların önüne geçemeyebilir.

Frenzel, ürünün henüz satılık olmadığını, ancak kılıfın patentini aldığını söylüyor. Ayrıca Frenzel, bu ilginç icadı ile Alman Mekatronik Topluluğu tarafından da bir ödüle layık görüldü.