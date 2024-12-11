Oyun Bilgisayarı Pazarına Yeni Kan Geldi: Alman Oyun Bilgisayarı Markası ERAZER Türkiye’ye Geliyor

Medion’un oyun markası ERAZER, 2005 yılından bu yana özellikle Avrupa genelinde oyun severlere yüksek performanslı donanımlar sunuyor. Almanya merkezli olan marka, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde de etkin bir satış ağına sahip.

İlk etapta dizüstü bilgisayar modelleriyle oyun tutkunlarının karşısına çıkacak olan ERAZER, oyunculara bambaşka bir deneyim sunmayı hedefliyor.

"Türkiye'de Yükselen Dinamiğin Parçası Olmak İstiyoruz"

ERAZER’ın ardındaki şirket Medion, Avrupa genelinde oyun severlerin gönlünü kazanmış bir marka. Menşeisi Almanya olan şirket şimdi Türkiye'nin oyun potansiyeline güvenip köklü bir adım atacak. Marka yetkilileri özellikle Türkiye'nin oyun tutkusuyla dolu genç nüfusuna güvenerek bunu büyük bir fırsat olarak görüyor.

Medion Kuzey ve Güney Avrupa Genel Müdürü Michiel Van Der Vliet, İstanbul’daki basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:

Buradan sadece Türk oyunculara değil, aynı zamanda Türk Cumhuriyetleri, Körfez Ülkeleri ve Kuzey Afrika’daki oyunculara da ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye, oyun sektöründe hızla yükseliyor. Biz de bu dinamiğin bir parçası olmak ve sadece ürün sunmak değil, Türkiye’nin oyun ekosistemine yatırım yapmak istiyoruz.

Türkiye'de 43 Milyondan Fazla Oyuncu Var

Medion Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Çerçioğlu da Türkiye’nin genç, teknolojik ve oyun odaklı bir kitleye sahip olmasının kararlarında etkili olduğunu belirtiyor. Çerçioğlu, “Son yıllarda oyun geliştirme ve e-spor gibi alanlarda büyük bir ivme yakalandı. Artık Türkiye’ye girmenin tam zamanı,” diyor.

Ülkemizde 43 milyondan fazla oyuncu bulunuyor. 2 milyar dolarlık oyun pazarının yapı taşları olan oyuncular, ERAZER için muhteşem bir fırsat. Şirket, ülkemizde beklediği performansı sunabilecek mi hep birlikte göreceğiz.