Almanlar Virüsü Sekiz Yıl Önce Bilmiş: "Milyonlarca Ölüm Olacak"

Robert Koch Enstitüsü tarafından 2012 yılında hazırlanan bir rapor bugün yaşadığımız salgını yıllar öncesinden uyarmış olabilir.

'Mutasyon Geçirecek'

Almanya sınırları içerisinde yer alan Robert Koch Enstitüsü, bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon gibi konularla ilgilenen ve oldukça önemli işlere imza atmış bir kurum olarak öne çıkıyor. Enstitü tarafından Alman Meclisi'ne sunulan 10.12.2012 tarihli ve 17/12051 sayılı 'Risk Analizi ve Halkı Koruma' isimli rapor, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Yaklaşık olarak sekiz yıl önce oluşturulan bu rapor, bugün yaşadığımız salgına dair önemli kritik uyarılar içeriyor.

Raporda SARS-CoV isimli virüsün mutasyona uğrayacağı ve salgın haline geleceği vurgulanıyor ve buna ilişkin alınabilecek bazı önlemlerden bahsediliyor.

Raporda Neler Yazıyor?

- "Bu salgına neden olan virüsün kaynağı Güneydoğu Asya'da yer alan bir vahşi hayvan pazarı olacak ve buradan insanlara geçecek. Evde beslenen kedi veya köpek bundan etkilenmeyecek ya da yayılmasında etkili olmayacak. Buna karşın insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılacak."

- "SARS-CoV mutasyona uğrayacak ve enfekte olduğu kişilerin bağışıklık sistemini hızla çökertecek. Yeni virüs, 2003 yılındaki salgına kıyasla çok daha hızlı bir şekilde yayılacak. Bu, SARS-CoV ve H5N1-Influenza gibi hastalıklara kıyasla çok daha ağır sonuçları ortaya çıkaracak."

- "Yeni virüs üç dalga halinde bulacak. Bunlardan en tehlikelisi ilk dalga olacak. Bunu, ikinci ve üçüncü dalgalar takip edecek. Böylece üç yıla yayılan bir pandemi gerçekleşecek. Virüs bu sürede iki kez mutasyona uğrayacak ve virüsü bir kez kapan 360 gün kapmayacak. Ancak mutasyona uğramış halinden ya da benzer bir halinden etkilenebilecek."

- "Virüsün ilk dalgası 1 - 411 gün sürecek ve bu sürede 29 milyon kişi (Alman) virüsü kapacak. İkinci dalga 462 - 692 gün sürecek ve bu sürede 23 milyon kişi (Alman) virüsü kapacak. Üçüncü dalga 692 - 1052 gün arası sürecek ve 26 milyon kişi (Alman) etkilenecek. Bazı kişiler iki ya da üç dalgadan da etkilenecek."

- "Virüse karşı karantina önlemleri alınırken, okullar kapatılacak ve toplu mekanlara yasaklar gelecek."

- "Yeni virüs çok yüksek oranda ölümlere yol açacak. Kontrolünü sağlamak AIDS ve HIV'e göre çok daha zor olacak."

- "Yeni virüsün belirtileri yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, akciğerlerde bulgular, üşüme-titreme, bazen kusma, baş ağrısı, bazen ishal ve kas ağrısı gibi semptomlar olacak."

- "Bir insandan diğerine bulaşması beş gün sürecek. Kişide semptomların ortaya çıkması 2 - 14 gün sürecek. Yeni virüs özellikle ileri yaşlardaki ve kronik hastalığı olan kişilerde yüzde 10'a varan ölüm oranlarına yol açacak. Çocuklar ve gençlerde ise yüzde 1'in altında olacak."

- "Gençlerin ve sağlıklı kişilerin tedavileri bir hafta sürecekken ileri yaşlardaki kişilerde 60 günü bulabilecek."

- "Kontrol sağlanamazsa yaşlı insanlarda ölüm oranları yüzde 50'yi bulabilir. Üç dalga, toplamda 7,5 milyon Almanın hayatına son verebilir."

- "Virüs damlacık, partiküller ya da dokunma yolu ile geçebilecek. Bir aşının buluması yaklaşık üç yıl sürecek. Salgın tüm dünyaya yayılacak."