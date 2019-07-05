Almanya, 5G Teknolojisine Geçiş Yaptı

5G teknolojisine geçen ülkelerin arasında Almanya da katıldı. Bonn merkezli telekomünikasyon devi Deutsche Telekom, başkent Berlin ve Bonn’daki müşterilerine 5G desteği vermeye başladı.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, veri alış-veriş hızında ve iletişim cihazlarında yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan 5G teknolojisine resmen geçiş yaptı.

Merkezi Bonn'da telekomünikasyon devi Deutsche Telekom, son nesil kablosuz veri transfer teknolojisinin Berlin ve Bonn’da kullanıma alındığını açıkladı. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen şirket, bu iki kenti Darmstadt, Hamburg, Leipzig ve Münih şehirlerinin izleyeceğini bildirdi.

Deutsche Telekom, önümüzdeki 18 ayda Almanya’nın 20 büyük şehrinde 5G teknolojisini kullanıma sunmayı amaçlıyor.

Almanya’da 5G teknolojisi için gerçekleşen frekans lisans ihalesi geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Federal Ağ İdaresi (BNetzA), 52 gün süren ihalenin bedelini 6 milyar 549 milyon euro olarak açıklamıştı.

Deutsche Telekom, ülkede 5G hizmeti verebilmek için 2 milyar 170 milyon euro ödeme yapacak.

Peki, 5G ile hayatımızda neler değişecek? Örneğin; yüksek çözünürlüklü bir filmi indirmek ortalama süratlerle yalnızca 15 saniye sürecek. Ya da bir dizinin tüm sezon ve bölümlerini indirmek bir dakikanızı bile almayacak. 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gündelik hayatımızın bir parçası olacak. Elbette tüm bunlar için önümüzde daha uzunca bir yol var. Zira 5G için yüzbinlerce yeni anten ve baz istasyonu kurulması gerekiyor; ancak geleceğin teknolojisine adım adım yaklaştığımızı söylemek sanırım yanlış olmaz.