Almanya, ABD'ye Rağmen Huawei'nin 5G Ağını Kullanacak

Özellikle Avrupa'nın 5G altyapısını oluşturmasıyla ABD'ye meydan okuyan Huawei, şimdi de Almanya'dan onay aldı. ABD'nin yasaklarına rağmen Huawei, Almanya'nın da 5G altyapısını oluşturacak.

Almanya tarafından alınan bu karar Huawei’nin 5G altyapsını engellemek isteyen ABD’ye sert bir darbe oldu. ABD, Huawei ağlarındaki varlığın Çin hükümetine casusluk sağlayacağını iddia ediyorken Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı ülkeler, kendi iç şebekelerinde Huawei altyapısını yasakladılar.

Huawei zaten Deutsche Telekom ile 5G ağları üzerinde çalışmış ve daha önce Almanya’nın telekom operatörlerine mevcut ekipman tedarik etmişti. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamayla duyurulan Huawei altyapı kararına Çinli üreticiden şöyle bir açıklama yapıldı:

" Alman hükümetinin 5G şebeke ağı için attığı adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Siber güvenliğin siyasallaştırılması, tüm ülkelerin karşılaştığı güvenlik zorluklarını ele almak için hiçbir şey yapmamakla birlikte teknoloji gelişimini ve sosyal ilerlemeyi engelleyecek."

Çin Hükümeti Verileri İsterse Huawei Vermek Zorunda

Her şeye rağmen Çin yasalarına göre devlet şirketlerin verilerini isterse, üreticiler bunu teslim etmek zorunda. Fakat Huawei defalarca 5G ağının Çin hükümetine teslim edilmeyeceğini söylemiş hatta bu konuda ülkelerle anlaşma yapmıştı.

Almanya’nın Huawei ağı erişimine izin verme kararının Avrupa’nın geri kalanında bazı yan etkiler oluşturabilir. Çünkü Fransa ve İngiltere de dahil olmak üzere diğer AB ülkeleri henüz Huawei’yi kullanma konusunda karar vermediler.