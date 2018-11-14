Almanya, Batarya Üretimine 1 Milyar Euro Yatırım Yapacak

Almanya, elektrikli otomobil endüstrisindeki ağırlığını artırmakta kararlı. BMW, Audi ve Volkswagen gibi köklü markaların anavatanı olan Orta Avrupa ülkesi, elektrikli otomobil bataryası üretimi için 1 milyar euro ayırdı.

Elektrikli otomobiller, hem maliyet hem de ekolojik olarak benzinli ve dizel araçlara kıyasla çok daha avantajlı. Nitekim otomotiv endüstrisindeki birçok büyük firma, bütçelerinden önemli bir kısmı bu alana ayırmaya başladı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, elektrikli otomobil üreticilerinin Asya merkezli akü tedarikçilerine olan bağımlılığını azaltmaya yönelik önemli bir adım attı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier yaptığı açıklamada, Almaya’nın büyük ölçekli batarya hücresi üretimi ile ilgili çalışmalarını hızlandırdığını belirterek, üretimin başlangıç tarihi için 2021 yılını işaret etti.

Alman hükümeti, 2030 yılına kadar dünyadaki toplam batarya üretiminin yüzde 30’una sahip olmayı hedefliyor.

“Üretim mümkün olduğunca çabuk başlamalı” diyen Altmaier, konuyla ilgili olarak Fransa, Polonya ve Avusturya ile temas halinde olduklarını ve bazı şirketlerle ayrıntılı görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimi için 1 milyar euro ayırdıklarını belirten Altmaier, ilk üretim hatlarının 2021'den itibaren faaliyete geçeceğini ve her konsorsiyumun ilk olarak 1000 ila 2000 istihdam sağlayacağını kaydetti.

Yapılan araştırmalar, batarya piyasasının 2025 yılına kadar yılda 250 milyar euroya ulaşabileceğini gösteriyor.