Almanya’da Dizel Yasağı Başladı

Dizel araçlar, çevre ve hava kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle son dönemde yoğun şekilde tartışılıyor. Almanya’da da bir süredir trafikteki eski dizel araçların yasaklanmasına yönelik planlar yapılıyordu. Bu planlar şu sıralar uygulamaya geçirildi ve Almanya’daki ilk dizel yasağı Hamburg’da kısmi olarak başladı.

Federal Mahkeme’nin, hava kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla Almanya'daki eyalet ve şehir yönetimlerinin dizel araçları yasaklayabilmesinin önünü açan kararı sonrası, yasağın başlatıldığı ilk şehir Hamburg oldu.

Hamburg eyalet yönetimi, dizel araçların havayı daha fazla kirlettiği gerekçesiyle, kentte araç geçişinin yoğun olduğu iki ana yolda eski model dizel araç kullanımını şu sıralar tamamen yasakladı. Karara göre, Hamburg’un Kuzey Altona semtinde yoğun olan Max-Brauer caddesinin 600 metrelik kısmı ve Stresemann caddesinin de 1,6 kilometrelik kısmında Euro 6 standardına sahip olmayan dizel otomobil, SUV, ticari araç, pikap ve kamyonlara giriş yasağı uygulanacak.

Ancak söz konusu bu yasak, adı geçen caddelerde ikamet edenlere, taksilere, ambulanslara, itfaiyelere ve çöp kamyonlarına uygulanmayacak. Ayrıca, Avrupa egzoz gazı emisyonu mevzuatına göre dizel motorlar arasında en az emisyon salgılayan Euro 6 kategorisindeki araçlar da bu yasaktan muaf tutulacak. Fakat Hamburg’da trafikte kaydı bulunan 264 bin dizel araçtan yalnızca 96 bininin Euro 6 kategorisinde olduğu biliniyor.

Yasakla ilgili olarak kentin belirli bölgelerine çeşitli uyarı levhaları ve tabelalar asıldı. Ayrıca yasağa uymayanlara kesilecek olan cezalar da belli oldu. Yasağa uymayan binek otomobiller için 25 euro, kamyonlar için 75 euro ceza kesilebilecek. Bu iki caddeyi kullanamayacak vatandaş ve şehir sakinlerinin mağdur olmaması adına bazı istisnalar yapılarak alternatif yollar da belirlendi.

Federal Mahkeme'ye dizel yasağı talebi için başvuran iki çevre örgütünden biri olan ClientEarth avukatı Ugo Taddei, karar için "Almanya'da bir domine etkisi yaratacak." derken çok sayıda şehrin ciddi hava kirliliği sorunu yaşadığını ve ve sınırlamalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yeşil Parti Lideri Cem Özdemir ise Hamburg şehrinin uygulamaya başladığı dizel araba yasağına övgüde bulundu. Özdemir, "Hamburg gelişiyor. Umuyorum ki diğer şehirler de takip edecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Greenpeace de yasağı memnuniyetle karşıladı. Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda Alman yetkililer, şehirlerde çevreye zarar veren dizel araçların azaltılması ve bunların yerine daha çevreci ulaşım sistemleri için elektrikli otobüs hatlarını, raylı sistemleri ve bisiklet yollarını geliştirmeye yönelik projeler hazırlıyor.

Volkswagen'in emisyon skandalı sonrası binlerce aracın geri çağırılmasıyla dizel araçların popülaritesi azalmış ve dizel araç taleplerinde büyük düşüşler yaşanmıştı. Daha sonrasında ise Volkswagen’in yanısıra BMW, Toyota, Fiat, Nissan, Mercedes, Volvo gibi pek çok otomotiv devi, uzun vadede dizel üretimini bırakmaya ve mevcut modellerin elektrikli versiyonlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya başladı.

Motorlu Araçlar Endüstrisi Birliği (ZDK) tarafından 1800 bayi üzerinde yapılan araştırma sonucunda, Euro 5 standardındaki dizel araç fiyatlarının %50'ye varan düşüş kaydettiği açıklanmıştı. Dizel araba satışları, Motorlu Ulaşım Birliği (KBA) verilerine göre, dünyanın en büyük üreticilerinin bulunduğu Almanya'da, Nisan ayında %25.4 azalarak en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.