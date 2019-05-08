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  4. Almanya’da Hız Sınırını Aşan Güvercine Para Cezası Verildi!

Almanya’da Hız Sınırını Aşan Güvercine Para Cezası Verildi!

Hakan Ayhan
Hakan Ayhan - | Sosyal Medya

Trafikte genellikle can sıkıcı haberlerle karşılaşsak bile bazen komik olaylarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu tarz bir olay Almanya'nın Bocholt şehrinde gerçekleşti. Şehirdeki bir güvenlik kamerasına takılan güvercin fotoğrafı ülkede olay oldu.

Yetkililer resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda, güvercinin saatte 30 km olan hız sınırını aştığı ifade etti. Ekiplere göre güvercin saatte 45 km hızla gidiyordu ve bu da cezai işlem demekti.

Sınırları aşan güvercin 25 Euro ödeyecek!

Yetkililerin resmi Facebook hesabından yaptıkları paylaşımda, güvercinin hem yayaları hem de sürücüleri ciddi bir tehlikeye soktuğu ifade edildi.

Tamamen şaka olan bu paylaşımlarda, bir de ufak sürpriz bulunuyordu. Paylaşımın sonunda güvercine 25 Euro para cezası verildiği ancak bunu ne zaman ödeyeceğinin bilinmediği ifade edildi. Yetkililerin bu esprili yaklaşımları, birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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