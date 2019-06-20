Almanya’da Yaşayanlar iPhone Sayesinde Kimlik Taşımayacak

Gittiğimiz her yere kimliklerimizi de götürmek zorundayız ve şu an için yasal olarak kimlik yerine geçebilecek herhangi bir belge bulunmuyor. Ancak Almanya'da iPhone kullanıcıları için kimlik yerine geçebilecek benzersiz bir uygulama başlatılacak. İşte bu ilginç haberimizin detayları.

Almanya, Apple tarafından onaylanmış olan NFC kimlik dökümanları konusunda harekete geçti. iOS 13’ün yeni genişletilmiş NFC desteği, Almanya tarafından kimlik yerine geçebilecek. Uygulama şu an için daha çok deneme aşamasında ve olası problemleri yetkililer çözmeye çalışıyor.

NFC kimlik dökümanları iPhone’ların önemini arttırdı

Gelen son bilgilere göre Almanya NFC kimlik dökümanı ile yasal kimlik arasında veri akışı sağlamak istiyor. Kimlik dökümanlarının taranmasından sonra isteyen bütün Alman vatandaşları, iPhone ile kimlik işlemleri yapabilir.

Kullanıcılar bu özelliği kullanabilmek için ne tür donanımlara sahip olunması gerektiğini de merak ediyor. Alman hükümetinin AusweisApp2 uygulamasının olması ve iOS 13’ün çıkması halinde iPhone cep telefonları kimlik olarak kullanılabilecek. Basit bir hesap yaptığımızda bu uygulamanın 2019 yılının son aylarında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

Uygulamanın özellikle de Almanya'da gerçekleşecek olması son derece düşündürücü. Bilindiği üzere Almanlar gizli konusunda en fazla hassasiyet gösteren milletlerden birisi. Bu nedenle NFC kimlik dökümanı sistemi muhtemelen ciddi bir rağbet görmeyecektir.

Bu sistemi daha çok turistlerin kullanacağını söyleyebiliriz. Peki sizce de NFC kimlik dökümanı gibi sistemler gizliliğe engel oluyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.