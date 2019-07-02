Almanya’dan Facebook’a Büyük Ceza

Sosyal paylaşım devi Facebook yeni bir ceza haberiyle gündemde. Almanya tarafından verilen cezaya göre, Facebook’un 2 milyon euro ödemesi gerekiyor. Facebook’un, Ağ Uygulama Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle böyle bir cezaya çarptırıldığı belirtiliyor.

Söz konusu yasanın ihlal edildiğini ifade eden Federal Adalet Dairesi’nin yazılı açıklamasında, bu ihlalin yanı sıra Facebook’un, nefret paylaşımlarının bildiriminde de şeffaf davranmadığı bildiriliyor.

Verilen cezanın doğru olduğunu savunan Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, "Cinayet çağrıları, hakaret, nefret, halk arasında kin ve nefret yayma, bunlar ifade özgürlüğünün tanımı olamaz. Bunlar kışkırtıcı, marjinalleştirici ve zarar verici olan, cezalandırılabilir tutumlardır." diye konuştu. Lambrecht ayrıca, ceza hukukunun başladığı yerde ifade özgürlüğünün sona ermesinin internet ortamı için de geçerli olduğunu vurguladı.

Lambrecht açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Dijital platformlar, sayfalarında yayınlanan içerikten sorumludur. Facebook'un 'topluluk standartları' Alman hukukuna uymuyor. Kullanıcılar rahatsız edici içerikleri bildirdiğinde, bu şikayetlerin toplanması ve işlenmesi Ağ Uygulama Yasası'na uygun olmalıdır. Suç içeriğine karşı mücadelede hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Facebook'tan şeffaflık ve yasal gerekliliklere açık şekilde bağlı olmasını bekliyorum."

Ancak buna rağmen Facebook’un cezaya itiraz hakkı da bulunuyor.