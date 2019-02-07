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Almanya'dan Facebook'a Sınırlama

Almaya'dan Facebook'a Sınırlama
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Almanya, sosyal medya devi Facebook’un WhatsApp ve Instagram gibi kendi platformlarından topladığı verileri kullanıcı profillerine aktarmasına ciddi sınırlamalar getirdi.

Deutsche Welle Türkçe ’nin haberine göre Almanya Rekabet Kurumu, Facebook’un kullanıcıların kişisel verilerini izinleri olmadan toplamasına geniş çaplı bir yasak getirdi.

Bundan sonra Facebook, çatısı altındaki WhatsApp ve Instagram gibi platformlar üzerinden topladığı verileri yalnızca kullanıcının onay vermesi durumunda profillere aktarabilecek. 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rekabet Kurumu Başkanı Andreas Mundt, "Facebook bundan sonra kullanıcılarını, Facebook ve Facebook harici verilerinin pratikte neredeyse sınırsız bir şekilde toplanmasına ve kullanıcı hesaplarına aktarılmasına zorlayamayacak" dedi.

Adalet Bakanı Katarina Barley ise Rekabet Kurumu’nun aldığı kararın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Facebook’un veri toplama işini kendi platformunun çok ötesine taşıdığını belirten Barley, veri gücünün kötüye kullanımını engellemek için istikrarlı eylemlerde bulunulması gerektiğini ifade etti. 

Bu yılın başlarında Almanya'da Federal Kartel Dairesi, Facebook'u topladığı kullanıcı verileri nedeniyle pazardaki rekabet gücünü kötüye kullanmakla suçlayarak, şirkete yaptırım uygulanmasının söz konusu olabileceğini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde 2018’in dördüncü çeyrek raporlarını paylaşan Facebook, aylık aktif kullanıcı sayısının 2.32 milyara yükseldiğini açıklamıştı.

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ETİKETLER: facebook sosyal medya almanya

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