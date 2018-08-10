Almanya'dan Oyunlardaki Nazi Sembollerine İzin

Almanya’nın ulusal derecelendirme kuruluşu USK, Nazilerin ünlü “Swastika” sembolünün artık oyunlarda yasaklanmayacağını duyurdu.

Naziler, geçmişte milyonlarca insanın ölümüne yol açsa da, bugün popüler kültürün önemli bir parçası konumunda. Özellikle Call of Duty, Battlefield ve Wolfenstein gibi II. Dünya Savaşı’nı konu alan birçok video oyununda Nazileri görebiliyoruz.

Karanlık geçmişinin izlerini her alanda silmek isteyen Almanya, Nazi simgeleri bulunan video oyunlarını filtreden geçiriyor. Örneğin; Nazilerin egemen olduğu alternatif bir geleceği konu olan Wolfenstein: 2: The New Colossus oyunu Adolf Hitler’in ikonik bıyığını sansürlemek zorunda kalmıştı. Ayrıca oyunca Nazilerin ünlü Swastika sembolünün yerine ona benzer başka bir sembolün kullanıldığı da belirtelim.

Nazileri konu alan oyunlara karşı sert bir tutum takılan Almanya, sansür politikasında yumuşamaya gitmeye karar verdi. Ülkenin ulusal derecelendirme kuruluşu USK, video oyunları filmlerle aynı muameleye tabi tutacak. Yani nasıl bir filmde Nazi sembolü kullanılabiliyorsa, aynı şekilde oyunların Almanya versiyonlarında da kullanılabilecek.

USK yaptığı açıklamada, ”Anayasaya aykırı örgütlerin sembolleri, sanat ya da bilime hizmet ettiği ya da tarihi bir dönemi yansıttığı müddetçe kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Alman Video Oyun Endüstrisi Derneği Başkanı Felix Falk, bilgisayar ve video oyunlarının uzun yıllardır bir kültür ortamı olarak kabul edildiğini söyleyerek, alınan bu kararın Almanya'daki oyunlar için önemli bir adım olduğunu belirtti.