Almanya'dan Porsche'ye 535 Milyon Euroluk Dizel Cezası

Bir süredir dizel araçlar üzerindeki hassasiyetini koruyan Almanya, en nihayetinde Porsche'ye 'dizel skandalı' kapsamında ceza kesti. Stuttgart Savcılığının aldığı karara göre Porsche'nin 535 milyon euro ceza ödemesi gerekiyor.

Daha önceden Volkswagen ve Audi gibi markalara da dizel skandalından dolayı ceza kesen Almanya, şimdi ise Porsche'ye acımadı. Stuttgart Savcılığı tarafından kesilen ceza kapsamında şirketin dizel krizi süresi boyunca denetim yükümlülüklerini ihmal ettiği öne sürüldü. Buna bağlı olarak ünlü markaya 535 milyon euroluk ceza onanmış oldu.

2017'nin Temmuz ayında başlatılan dizel manipülasyonu soruşturmasında adı geçen markalardan biri olan Porsche'ye ceza yaklaşık 2 yıl sonra kesildi. 2018 Eylül'de araçlarından dizel seçeneğini kaldıracağını ve 2019’dan itibaren benzinli, elektrikli ve hibrit araçlar üreteceğini söyleyen Porsche'nin dizel skandalı politikasına uygun hareket etmediği öne sürüldü.

Dizel Skandalı Cezası İlk Defa Uygulanmıyor

Dizel skandalına yakalanan ilk firma Porsche olmadı. Geçtiğimiz dönem içerisinde Almanya'dan Volkswagen'e 1 milyar Euro ve Audi'ye ise 800 milyon Euro para cezası kesilmişti. Dizel skandalı kapsamında vatandaşlarına temiz bir hava sunmak isteyen hükümet, sokaklardan da dizel araçları kaldırmaya devam ediyor.