Almanya Depremzedelere Vize Kolaylığı Sağlayacak

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen art arda iki depremin ardından kaybın bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Uluslararası camiadan birçok yardım gelirlen Almanya, depremzedelere vize kolaylığı sağlama kararı aldı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkelerinde yaşayan Türk ve Suriyelilerin depremzede akrabalarını 3 aylık süreyle ağırlayabilmeleri için vize kolaylığı sağlayacak.

Üç Ay Boyunca Geçerli Olacak

Faeser'in açıklamalarına göre halihazırda Almanya'da yaşayan Türk ve Suriyeliler, ilgili kurumlara başvurmaları karşılığında depremzede olan akrabalarını Almanya'da ağırlayabilecek.

Ayrıca bu kapsamda gelen depremzedelere barınmanın dışında tıbbi tedavi hizmeti de verilecek. Verilen vizelerin 3 ay boyunca geçerli olacağını ve hızlı bir şekilde çıkarılacağını ifade eden Faeser, "Bu, acil durumda yardımla ilgilidir" yorumunda bulundu.