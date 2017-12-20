Almanya: Facebook'un Veri Toplama Biçiminden Rahatsızız!

Facebook'un bizim hakkımızda bir ton şey bildiği sır değil; çünkü adımızı, yaşımızı, doğum tarihimizi, işimizi, okulumuzu ve tabii ki fotoğraflarımızı sosyal medyada paylaşmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Kısacası Facebook, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Kişisel bilgilerimizi bile isteye verdiğimiz halde, Facebook'un hakkımızda her bilgiye sahip olması aslında oldukça rahatsız edici bir durum. Sosyal medya devinin veri toplama tekniğine Almanya'nın Federal Kartel Ofisinden önemli bir itiraz geldi.

FCO Başkanı Andreas Mundt tarafından yapılan açıklamada, "Facebook, kendi platformunun dışında da kullanıcılarının verilerini topluyor. Herhangi bir izin alınmadan toplanan verilerin, kullanıcıların Facebook hesaplarıyla birleştirilmesinden büyük bir rahatsızlık duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Mundt, "Kullanıcıların, Facebook'un veri takibi ve verilerin Facebook hesabına birleştirilmesi için etkin bir şekilde izin verdiklerine ikna olmadık" sözleriyle, sosyal medya devinin veri toplayarak piyasa gücünü artırmak istediğini belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl gizlilik politikasını revize eden WhatsApp, Facebook'un bünyesine geçtikten sonra kullanıcı verilerinin, reklam ve güvenlik alanında gelişim sağlama gerekçesiyle Facebook ile paylaşacağını açıklamıştı. Bu kararın ardından Fransa'nın kişisel gizlilik gözlemcisi CNIL, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını durdurmasını emretmişti. İngiltere de benzer bir şekilde, Kasım ayında Facebook'u sert bir dille uyarmış ve kullanıcı verilerinin paylaşılmamasını istemişti.

Bununla birlikte geçtiğimiz Mayıs ayında Avrupa Komisyonu Whatsapp’ın satış sürecinde yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle Facebook’a 122 milyon dolar para cezası kesmişti.

Bakalım Facebook tepkiler karşısında nasıl bir politika izleyecek? Bekleyip, göreceğiz.