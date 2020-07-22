Almanya Gizli Servisi WhatsApp Mesajlarını Rahatça Okuyabiliyor

Alman güvenlik güçleri akıllı telefonlara herhangi bir casus yazılım yüklemeden bile kullanıcıların kişisel WhatsApp mesajlarına erişebiliyor. Ortaya çıkan bu iddia sonrası Almanya'da WhatsApp mesaj güvenliği tehlikede mi sorusu akıllara geldi.

Deutsche Welle başta olmak üzere pek çok Alman gazetesi, Federal Kriminal Polis Bürosu'nun (BKA) WhatsApp Web üzerinden kullanıcı yazışmalarını incelediğini tespit etti. WhatsApp mesaj güvenliğinin yok sayan Alman polisi; irtibat listelerine, yazılı ve sesli mesajlara ve güvenlik güçlerinin iç yazışmalarına dayanan raporları kolayca indirebilir.

Almanya, WhatsApp mesaj güvenliğini tehlikeye atıyor

BKA, Almanya'daki şüphelileri izleme hakkındaki işlemlerin kamuoyu ile paylaşılamayacağını söyleyerek konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Bunun üzerine Alman kullanıcılar WhatsApp mesaj güvenliğinin risk altında olduğunu, WhatsApp yazışmalarının incelendiğini düşünmeye başladı.

DW raporları ayrıca BKA'nın 2016 yılında Berlin'deki bir terör saldırısından sonra ilk kez kişisel verileri incelemeye başladığını belirtti. Alman polisinin yaklaşık dört yıldır bu yöntemi kullandığı ve WhatsApp mesajlarını incelediği dile getirildi. WhatsApp mesaj güvenliğine ilişkin platformdan da henüz açıklama gelmediğini hatırlatalım.