  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Almanya, Huawei'nin Çin İstihbaratıyla Çalıştığını Kanıtladı

Almanya, Huawei'nin Çin İstihbaratıyla Çalıştığını Kanıtladı

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | İnternet

Avrupa'nın 5G altyapısını oluşturmayı hedefleyen ve bu konuda ABD'yi karşısına alan Huawei hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman Handelsblatt gazetesinin haberinde Huawei'nin, Çin istihbaratına veri sağladığı dile getirildi.

Handelsblatt gazetesinin Çarşamba günkü haberine göre, Alman hükümeti telekomünikasyon ağ ekipmanının lider üreticisi olan Huawei'nin Çin istihbaratıyla işbirliği yaptığını gösteren kanıtlara sahip. Almanya Dışişleri Bakanlığının gizli bir belgesinde ortaya çıkan detayda Çin hükümetine veri sunulduğu belirtildi.

Huawei 5G Destekli İlk 8K TV 1

2019'un sonunda ABD tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığına gönderilen raporda, Çin'in yerel şirketlerden veri topladığı iddia edildi. Bu şirketlerin arasında Huawei'nin de olduğunu bildiren ABD raporu, "Huawei'nin Çin güvenlik yetkilileriyle işbirliği yaptığı kanıtlandı" şeklinde iddia barındırıyor.

Huawei Şimdi Ne Yapacak?

Handelsblatt raporunda Alman hükümetinden veya Huawei'den şu anda yorum alınmadı. Ancak özellikle veri güvenliği konusunda anlaşmalar sağlayan Huawei'nin bu iddia ile güven problemi yaşabileceğini söylemek mümkün. Avrupa'nın dört bir yanına 5G altyapısı sağlayacak olan Huawei, Çin hükümetine veri sağlamayacağına dair bir anlaşma imzalamıştı.

ETİKETLER: huawei çin almanya ABD 5G

YORUMLAR