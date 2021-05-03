Almanya'da 400 Milyon Elektrikli Araca Yetecek Lityum Keşfedildi

Almanya'nın lityum keşfi merak uyandırıyor. Almanlar, Ren Nehri Vadisi'nde 400 milyon elektrikli araç üretmeye yetecek kadar lityum keşfettiğini söylüyor. Almanya, lityum yataklarını değerlendirmek için çalışmalara başladı.

Elektrikli araçlarda kullanılan pillerin yapımı için kritik ham maddelerden biri lityumdur. Enerji ve madencilik şirketleri, Almanya'nın elektrikli araç endüstrisinin hızla artan talebini göz önünde bulundurarak, Ren Nehri'nin binlerce metre altındaki sıcak su kaynaklarında hapsolmuş lityumu çıkarmaya çalışıyor.

Jeologlar, Ren Vadisi'nin 300 kilometre uzunluğunda ve 40 kilometre genişliğindeki bir alanını kapsayarak, 400 milyondan fazla elektrikli araba için yeterli lityum taşıdığını tahmin ediyor.

Bu keşif aynı zamanda Almanya'nın güneybatısınıda bulunan otomobil endüstrisinin ithal lityuma olan bağımlılığını azaltabilir.

Almanya'da lityum keşfi: dünyanın en büyük yatakları olabilir

Almanya-Avustralya şirketi Vulcan Energy Resources, inşa etmeyi planladığı beş adede kadar elektrik santralinden yararlanılan jeotermal enerjiyi kullanarak lityumu çıkarabileceğini söylüyor.

Alman kamu hizmeti kuruluşu EnBW ise lityumun karlı bir yan ürün olup olamayacağını araştırıyor.

Vulcan Energy Resources kurucu ortağı Horst Kreuter, "Burada bahsettiğimiz lityum yatakları devasa boyutlarda ve özellikleri, Almanya'da büyük endüstriyel ölçekte yüksek kaliteli lityum üretme hedefimiz için ideal" dedi.

Şirket, lityum çıkarmak için jeotermal enerji istasyonları ve lityum tesisleri inşa etmek için yaklaşık 1.7 milyar avro (2 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

2024 yılına kadar iki tesiste yılda 15.000 ton lityum hidroksit çıkarılabileceğini ve 2025'ten sonraki ikinci aşamada, üç ek tesiste yılda 40.000 ton üretim hedeflediklerini söylüyor.

Elektrikli araç sektöründen gelen talebin arzı geçmeye başlamasıyla bu yıl lityum fiyatları yükseldi. Kreuter, lityumun en azından eşit bir fiyatta kalabileceğini öngörüyor.

Avrupa Birliği, iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için elektrikli araçlara güveniyor. Geçen yıl kritik hammaddeler listesine lityumu ekledi. Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın 2030 yılına kadar şimdiye kıyasla 18 kat, 2050'ye kadar 60 kat daha fazla lityuma ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

Şimdiye kadar lityumun büyük bir kısmı, lityum üçgeni olarak bilinen Güney Amerika bölgesinden ithal ediliyor.

Avrupa'da ise Portekiz en büyük lityum üreticisidir, ancak bu madenleri yalnızca seramik endüstrisine satmakta. Portekiz, elektrikli araba pilleri için daha yüksek dereceli lityum çıkartmak zorunda.