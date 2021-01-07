Almanya'da Meteoroloji Olaylarına Yabancı İsimler Verilecek: İlk İsim Ahmet

Almanya'da farklı kültürleri daha iyi temsil etmek için meydana gelen hava olaylarına artık yabancı isimler de verilmiş olacak. 2021 yılında kar getiren ilk kar getiren bir alçak basınç sistemine "Ahmet" adı verildi. İşte detaylar.

Almanya'da Fırtınalara Yabancı İsimler Verilecek

Almanya her yıl yüksek ve düşük basınçlı hava sistemlerine isimler veriyor. Bu yıl ilk kez yabancı isimler de verilecek. Euronews.com'un haberine göre, "Yeni Alman Medyacılar" (NdM) adlı kuruluş, Meteoroloji Dairesi'den 2021 yılına ait alçak ve yüksek hava basınç cephelerinin telif haklarını satın alarak ülkede yaygın olan Ahmet, Cemal, Goran, Dimitrios gibi yabancı kökenli isimleri verdi. Alman Meteoroloji Dairesi tarafından isim haklarının 250 ile 350 euro arasında değişen ücret ile satıldığı aktarılıyor.

Dirk, Helge ve Rolf gibi geleneksel Alman isimleri yerine bu yılki hava durumu sistemlerine, yeterince temsil edilmeyen geçmişlerden gazetecileri bir araya getiren New German Media Makers'ın kampanyası sayesinde daha tipik göçmen kökenli isimler verilecek.

Yeni Alman Medyacılar'ın Başkanı Ferda Ataman tarafından yapılan açıklamada konu ile alakalı şu cümlelere yer verildi

"Bugüne kadar, meteorolojik olaylarda çoğunlukla tipik Alman isimleri veriliyordu. Havayı çeşitlendirmek, sadece sembolik bir çıkış. Önemli olan toplumsal çeşitliliğin nihayet her yerde normal karşılanması."

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Wir kapern das Wetter und hören nicht auf Wirbel zu machen, bis bei allen ankommt: unsere Gesellschaft ist #divers! #wetterberichtigung

mehr Infos: https://t.co/rmSHh5cz4S pic.twitter.com/JOHLcY21wu — Neue deutsche Medienmacher*innen (@NDMedienmacher) January 5, 2021

Çin’in Hava Durumunu Değiştirme Projesi Büyüyor

Geçtiğim aylarda Çin hava durumunu değiştirme projesinin 2025 yılına kadar ülkesinin yarısını kapsayacak bir hale geleceğini açıkladı. Hükümet, yaptığı açıklamada Çin’in hava durumunu kontrol alma projesinin büyük ölçüde genişletildiğini belirtti. Yapılan açıklamalara göre 2025’e kadar ülkenin yarısında yapay yağmur ve kar yağışlarını görmek mümkün hale gelebilir. Bulut tohumlama uygulaması, 1946 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde General Electric için çalışmakta olan bir kimyager tarafından keşfedilmişti. Çin ise hava durumunu kontrol altına almak, istenen zaman yağmur ve kar yağdırmak için 1960’larda kendi projesini başlattı.

Detaylı bilgiye aşağıda yer alan haberden ulaşabilirsiniz.