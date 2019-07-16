Almanya, Okullarda 'Microsoft Office 365' Kullanımını Yasaklıyor

Verimlilik yazılımı söz konusu olduğunda, birçok insan Microsoft Office’i tercih ettiği için etrafta çok fazla seçenek kalmıyor. Ancak görünüşe göre Almanya’da, Microsoft Office yazılımının bulut sürümü olan Microsoft Office 365’in okullarda kullanılmasına artık izin verilmeyecek.

Yetkililere göre bu durum, Microsoft’un öne çıkardığı özelliklerden biri olan, Office 365’in bulut yapısından kaynaklanıyor. Bulut tabanlı bir yazılım oldukça faydalıdır çünkü kullanıcıların tek seferde birden fazla cihaz arasında verileri senkronize etmesine olanak sağlar. Ancak bulut kullanımının, potansiyel olarak kullanıcı verilerini açığa çıkarabileceği konusunda bazı endişeler var gibi görünüyor.

Açığa çıkan verilerde, Microsoft’un çeviri veya yazım denetleyici araçlarının kullanımı nedeniyle, yazılım tanılamaları, e-posta konu başlıkları ya da Word’de yazılan cümleler gibi bilgiler yer alabilir.

Aynı zamanda, bu bilgilerin Microsoft’un sunucularının (server) tutulduğu ABD’ye geri gönderilmesiyle ilgili endişeler de mevcut. Daha önce şirket, sunucuları Almanya’da olan bir Office sürümü geliştirmişti ancak bunun Ağustos 2018’de kapatıldığı belirtildi.

Hessen Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Delegesi Michael Ronellenfitsch'e göre, "Almanya'daki kamu kurumlarının, kişisel verilerin işlenmesinin kabul edilebilirliği ve izlenebilirliği konusunda özel bir sorumluluğu var."