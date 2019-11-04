Almanya Otomobil Şarj İstasyonu Sayısını Elli Kat Artırmak İstiyor

Almanya, elektrikli otomobil şarj istasyonu için 2030 hedefini belirledi. Hükümet, sayıyı elliye katlamak istiyor.

2030 Hedefi Bir Milyon!

Elektrikli otomobil şarj istasyonları, yalnız ülkemizde değil dünya genelinde hala nispeten az sayıda ve birbirlerine oldukça uzak. Bu noktada ülke içi bir adım atmak isteyen Almanya, 2030 yılına kadar bu şarj istasyonlarının her yerde bulunabilmesini istiyor. En azından ülke içinde.

Şu an için yaklaşık 20,000 adet şarj istasyonu bulunan ülkede, 2030 yılına kadar 1,000,000 şarj istasyonunun bulunması hedefleniyor. Bu da kabaca 10 yılda 50 kat artışın hedeflendiğini işaret ediyor. Söz konusu hedefi duyuran Angela Merkel, bunun irade gücünden ziyade özel bir çaba ile gerçekleşmesini istiyor.

Avrupa genelinde elektrikli araçlara yönelik teşvikler artmakta. Ancak bu noktada en önemli sorunlardan birisi, elektrikli araç almak isteyen kişilerin bu araçları nerede şarj edeceğini düşünmek zorunda olması. Bu nedenle Avrupa genelinde şarj istasyonlarına yönelik önemli çalışmalar yapılıyor.

Şu an için bu hedefin gerçekçi olup olmadığı ile ilgili açıklamalar ortaya atılsa da, bunun Alman otomobil üreticileri için çok büyük bir sorun olmadığını ve ulaşılabilir bir hedef olduğunu söyleyebiliriz.