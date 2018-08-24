Almanya Siber Güvenlik Ajansı Oluşturuyor

Almanya, İçişleri ve Savunma bakanlıkları tarafından desteklenecek olan siber güvenlik ajasını kurmak için çalışmalara başladı. ABD İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı’nı (DARPA) örnek alarak oluşturulacak ajansta siber silahlar geliştirilecek.

Hem Avrupa hem de tüm dünya üzerindeki siber tehditlere karşı üst derece önlem almak isteyen Alman ordusu, en nihayetinde siber güvenlik ajansını kuruyor. Bu ajans ile birlikte Almanya Savunma Bakanlığı ülkenin siber güvenlikte yeni teknolojilere ayak uydurmasını kolaylaştıracak ve siber silah üretecek.

Sivil teknolojiler, bilim ve iş dünyasıyla da ilgileneceği ifade edilen siber ajansın, ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) örneğiyle geliştirileceği ancak hiçbir konuda DARPA'ya bağlı olmayacağı dile getirildi. İlk etapta 20 ile 30 arasında siber güvenlik uzmanı alacak ajansa 15 milyon euro bütçe ayrılacak.

İlerleyen dönemlerde daha gelişmiş bir siber güvenlik ajansı için bütçesini büyüteceği düşünülen Alman ordusunun, 100 çalışana ve 50 milyon euro bütçeye ulaşması planlanıyor. Bu anlamda Almanya, dünya üzerinde de siber ordulara önem gösteren ülkelerin başında yer alacak.