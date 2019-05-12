Almanya, Tırlar İçin İlk 'Elektrikli Otobanını' Test Etmeye Başladı

Almanya, çevre dostu tır taşımacılığını teşvik etmek ve geliştirmek için elektrikli otobanlar'a geçiş yapan ülkeler arasına katılıyor. Ülkede Frankfurt ile Darmstadt kentleri arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik mesafede eOtoban (eHighway) sisteminin gerçek dünya testlerine başlandı.

Testlerde dizel-elektrikli hibrit bir tır gündelik trafiğe karışıyor ve yol boyunca üzerinde bulunan kablolardan elektrik enerjisi alarak içten yanmalı motorunu çalışır halde tutuyor. Sistemin daha önceki testleri ise, gece düşük hızlarda yapılan testlerden ve kullanılmayan bir askeri havaalanında yapılan testlerden ibaretti.

Aslında ilk eOtoban 2016 yılında İsveç’te ortaya çıkmıştı. Buradaki konsept de aynı, tırlar pantograflar kullanarak üzerlerinde yer alan kablo sistemine bağlanıyor ve buradan elektrik çekiyor. Ayrıca tırlar fren yaptığı zaman, tırlardaki elektrik enerjisi şebekeye geçerek şebekeyi besliyor. Yani bu sistemin trafik sıkışıklığı olan yerlerde kullanılması da oldukça verimli oluyor.

Karbon Salınımları Azalacak

Ancak bu sistem bir süre daha hayatımıza büyük bir etkide bulunamayacak. Çünkü bu elektrikli güzergahta her gün sadece 5 tır yol alacak ve bu da her gün yollarda olan 135.000 tırın tahminen yüzde 10’luk bir kısmını oluşturacak.

Bu sistemde kullanılan elektrikli tırların sayısı zamanla arttıça, tırlardan kaynaklı karbon salınımları da giderek azalacaktır. Sistem aynı zamanda, araçlarının tek bir şarj ile çok daha uzun mesafeler kat edebildiğini gören tır şirketlerini de elektrikli araçlar kullanmaya teşvik edebilir.