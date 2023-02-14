Almanya, Türk Depremzedelere Kapılarını Açıyor!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yarattığı yıkımın ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkelerinde yaşayan Türklerin ve Suriyelilerin depremzede yakınlarını 3 aylık süreyle ülkeye getirebilmeleri konusunda kolaylık sağlanacağını açıklamıştı. Peki vize kolaylığı sağlanacağı açıklanan depremzedelerde ne gibi koşullar aranacak?

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, vize kolaylığı sağlamak adına görev gücü oluşturduklarını açıkladı. Kısa bir sürenin ardından ise Almanya İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki depremzedelere vize kolaylığı sağlamak için gerekli şartları paylaştı.

Almanya Depremzedelere Vize Kolaylığı Sağlayacak

Bakanlık, depremzedelerin Almanya'ya gelebilmesi için yakınlarının taahhüt beyanında bulunmasını mecbur kılarken, bu taahhüt yakınların depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacakları konusunda devlete güvence vermelerini sağlayacak.

Bunun yanı sıra Almanya bahsi geçen depremzedelerin yalnızca "birinci ve ikinci dereceden" yakınlık oldukları takdirde vize kolaylığı sağlayacağını belirtirken, kardeş çocukları ve kuzenlerin dâhil olmayacağını da ekledi. Ayrıca Almanya'ya gelecek kişilerin ülkelerine geri dönmeye hazır bir şekilde gelmelerinin de vize şartları arasında bulunacağı belirtildi.

Depremzedeler Almanya Vizesine Nasıl Başvurabilir?

Bir diğer önemli sorun ise depremzedelerin pasaportunun olmayışı. Almanya Dışişleri Bakanlığı bu konuda gerekli seyahat belgelerinin hazırlanması için Türk makamlarının yetkili kabul edildiğini belirtirken, tüm bu süreçler öncesinde gerekli başvuruların Almanya Dışişleri Bakanlığı web sitesinden bir form ile yapılacağını söyledi. Bir sonraki aşamada ise esas başvuru vize kurumu IDATA üzerinden yapılacak. Başvuruda akrabalık derecesini kanıtlayan bir belge, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde doldurulmuş olan form, sağlık sigortası, biyometrik resim ve Almanya’daki yakın tarafından gönderilecek olan mesuliyet belgesini sunmak gerekiyor.