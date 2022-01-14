Almanya, Turkovac Aşısı Olanları Almayacak!

Almanya, Turkovac aşısı yaptıran kişilere ilişkin oldukça önemli bir karar aldı. Vize şartlarını güncelleyen Almanya, Turkovac olan kişileri kabul etmeyecek. Dolayısıyla Almanya'ya gidebilmek için söz konusu aşıyı olmak yeterli olmayacak.

Turkovac Aşısı Olanlar Almanya'ya Gidemeyecek

Almanya, vize şartlarında önemli bir değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik, Almanya'ya seyahat etmeyi planlayan tüm vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor çünkü Almanya'da geçerli sayılan koronavirüs aşılarından yaptırmayan kişiler ülkeye alınmayacak.

Vize şartlarında yapılan güncellemeye göre Turkovac olanlar, Almanya'ya giriş yapamayacak. Duruşma, mahkemede şahitlik gibi zorunlu nedenler ile Almanya'ya gitmek zorunda olan kişiler, karantina şartı ile ülkeye alınacak.

Yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmayan kişilerin vize başvurusunda bulunabileceği açıklandı fakat bu kişilerin vizesi olsa bile ülkeye girebilmek için oldukça önemli bir şartı yerine getirmesi lazım. Almanya'ya gidebilmek için Moderna, Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson veya AstraZeneca aşısını yaptırmış olması gerekiyor.

Turkovac Yaptırmak İçin Randevu Nasıl Alınır?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

MHRS internet sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşede bulunan "Randevu al" butonuna tıklayın.

Kayıtlı hesabınız ile sisteme giriş yapın.

Ekranın sol tarafında "Aşı randevusu al" seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede Sinovac ve BioNTech'in yanı sıra TURKOVAC'ı da göreceksiniz. TURKOVAC butonuna tıklayın.

Daha sonra ekranda yer alan adımları takip edin.

Aşı randevusu almak için MHRS sistemine kayıtlı değilseniz ister kayıt olabilir ister e-Devlet hesabınız ile giriş yapabilirsiniz. MHRS sistemine kayıt olmak için resmi internet sitesindeki "Üye ol" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Turkovac Aşısı Koronavirüse Karşı Koruma Sağlıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde yerli koronavirüs aşısının faz 3 sonuçları açıklanmıştı. Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, çalışma sonuçlarına göre yerli koronavirüs aşısının hastalanma riskini Coronavac aşısına kıyasla yarı yarıya azalttığını duyurmuştu.

Prof. Dr. Tanrıöver, COVID-19 vaka oranının Coronavac'ta yüzde 8,96, TURKOVAC'ta ise 4,55 olduğunu açıklamıştı. TURKOVAC'ın en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tanrıöver, 1008 kişide toplamda 68 adet koronavirüs vakası saptadıklarını, bu vakaların 45'inin Coronvac, 23 tanesinin ise TURKOVAC'ta olduğunu belirtmişti.