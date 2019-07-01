Almanya ve Hollanda, Ortak Askeri İnternet Ağı Kuruyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen Almanya ve Hollanda'dan hükümet yetkilileri, ilk ortak askeri internet ağını kurmak için anlaşmaya vardı.

Almanya ve Hollanda tarafından kurulacak askeri odaklı yeni internet ağının ismi, Tactical Edge Networking, ya da kısaca TEN olacak.

İki ülkenin askeri ağlarının bir bölümünü birleştirecek olan platform, diğer NATO üyesi ülkelerin askeri ağlarını gelecekte birleştirmeleri için bir test aracı olarak görülüyor.

Nitekim projenin arkasındaki asıl amaç da, NATO üyelerinin askeri ağlarını paylaşmasını sağlamak. Böylece tüm NATO ülkeleri arasında ortak standartların geliştirilmesi amaçlanıyor.

TEN’in merkezi Almanya'nın Koblenz kentinde bulunacak. Ayrıca Hollanda’nın Amersfoort şehri de bir tasarım ve prototip merkezine ev sahipliği yapacak.

İlk ortak askeri internet ağı, Alman ordusunun karasal operasyonları (D-LBO) ile Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan 'FOXTROT’ adındaki taktik iletişim programı arasında köprü görevi görecek.

TEN şebekesinin üstünde çalışan birlikler, aynı bilgisayarları, radyoları, tabletleri ve telefonları kullanabilecekler. TEN'in konuşlandırılmasının iki ülkeye de milyonlarca euroya mal olması bekleniyor.

Hollanda ve Almanya'nın ortak bir internet kurma çabaları, Çin ve Rusya’nın ‘yalnızcılık’ politikasından tam tersi bir yaklaşıma sahip.

Geçen ay, Çin ordusunun kullandığı bilgisayarlarda Windows işletim sisteminin yerini alacak özel bir işletim sistemi geliştirildiği ortaya çıkmıştı.

Benzer şekilde Rusya da, Windows'un ABD’nin istihbarat teşkilatı tarafından casusluk yapmak için kötüye kullanabileceği endişelerini vurgulayarak, Astra Linux adında özel bir platform kuracağını açıklamıştı.