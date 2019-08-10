Almanya ve Türkiye Yapay Zeka Konferansı'nda Bir Araya Gelecek

Türkiye ve Almanya 22 Ağustos'ta Berlin'de düzenlenecek olan Yapay Zeka Konferansı'nda buluşacak. Almanya ile ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye taşımak için organize edilen konferansta yapay zeka ve 4. Sanayi Devrimi konuları görüşülecek.

Yapay Zeka Konferansı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de katılacak. Konferansın açılış konuşmasını Varank ve Altmaier'in yapması ön görülmekte.

Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şahin Albayrak yaptığı açıklamada, iki ülkenin paydaşlarına akıllı sistemler hakkındaki vizyonlarını ve yapay zekanın rolünü paylaşmaları için uygun bir platform sağlayacağını belirtti ve şunları söyledi:

"Konferans, sektörleri ve ortakları belirlemeye ve onların potansiyel iş birliği için etkileşimlerine yardımcı olacak. İlgili sektörler ve paydaşlar, kazançlarını, karlarını arttırmak için faaliyetlerini ve işlerini nasıl geliştireceklerini tartışacaklar. Ülkeler, gelecekteki pazarlarda hayatta kalmalarını sağlayacağına inanılan yapay zekanın ürün ve hizmetlerine uyumuna güvenerek pazardaki konumlarını belirlemeye başlamışlardır"

Ülkemizde yapay zeka konusunda yapılabileceklere değinen Albayrak, "Türkiye, gelişmiş ülkelere hızlı bir şekilde yetişmek için onlarla yapay zekanın çeşitli alanlarda ve sektörlerde uygulanmasına yönelik güçlü bağlar kurmalıdır. Almanya gibi ülkelerle iş birliği yaparak teknolojinin ve bilginin Türkiye'ye aktarılması için çaba göstermelidir" dedi.