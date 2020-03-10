'Alo' 144 Yaşına Girdi! İşte 144 Yılda Yaşanan Gelişmeler

İlk kez 10 Mart 1876 yılında yapılan telefon görüşmesinin üzerinden tam 144 yıl geçti. Peki bu süreçte hangi teknolojiler hayatımıza girdi?

'Alo' 144 Yaşında!

Alexander Graham Bell ve Thomas Watson arasında yapılan ilk telefon görüşmesinde "Bay Watson, buraya gelin. Sizi görmek istiyorum." mesajı iletilmişti. Graham Bell tarafından sesli telegraf olarak tanımlanan cihaz temel olarak sesi elektrik sinyallerine çevirip karşı tarafa iletmeye yarıyordu.

Günümüzde ise bu teknoloji başka bir boyuta ilerledi ve yalnızca ses iletiminde değil, her türlü görsel, işitsel ve yazılı içeriğin iletilebildiği bir teknoloji halini aldı.

Peki bu teknolojinin ilerlemesindeki temel yapı taşları neler oldu?

1877: Massachusetts eyaletinin Boston ve Somerville kentleri arasında ilk telefon hatları kuruldu.

1880: Amerika sınırlarında yaklaşık elli bin telefon bulunuyordu.

1915: İlk kıta aşırı telefon görüşmesi yapıldı.

1927: İlk kıtalar arası telefon görüşmesi yapıldı.

1962: İlk iletişim uydusu olan Telstar-1 yörüngeye yollandı.

1984: Japonya'da birinci nesil mobil iletişim ağı (1G) kullanıma sunuldu.

1986: İlk kablosuz telefon ortaya çıktı.

1991: İkinci nesil mobil iletişim ağı (2G) ticari kullanıma sunuldu.

2002: Üçüncü nesil mobil iletişim ağı (3G) Amerika'da kullanıma sunuldu.

2009: Dördüncü nesil mobil iletişim ağı (4G) Amerika'da kullanıma sunuldu.

2019: Beşinci nesil mobil iletişim ağı (5G) ilk kez kullanıma sunuldu.