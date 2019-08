Aloy, Iceborne Paketiyle Monster Hunter: World'e Geri Dönecek

Oyun dünyasında Cross-Over adı verilen hadiseye sık sık denk geliyoruz. Önemli oyunlardaki bir karakter başka bir oyunda karşımıza çıkabiliyor. Hatta sadece karakter değil, bu bir araç veya bir eşya da olabiliyor. Bir yenisine ise yine Aloy imza atacak. Horizon: Zero Dawn oyununun baş karakteri, Iceborne ile Monster Hunter World'e geri dönecek.

Bu aslında Aloy hanım kızımızın Monster Hunter: World oyununa ilk gelişi olmayacak. Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen özel bir oyun içi etkinlikte konuk oyuncu olarak gelmişti. Özel bir zırh, Aloy'un yayı ve Horizon: Zero Dawn oyunundaki düşmanlarımızdan Watcher'ı anımsatan Palico kıyafeti ürettiğimiz bir etkinlik sırasında Aloy'u yönetme fırsatımız olmuştu. Şimdi ise Monster Hunter World: Iceborne genişletme paketinin çıkışı sonrası Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds odaklı yeni bir etkinlik düzenlenecek ve karakteri bir kez daha yöneteceğiz.

Şimdilik Capcom etkinlik ile ilgili pek bir detay paylaşmış değil ama fragmandan anladığımız kadarıyla özel bir silah üretimi yapacağız. Bunun yanı sıra yeni bir kalkan ve yeni bir kıyafet üretimi yapacak olmamız kuvvetle muhtemel diye düşünüyoruz.

Monster Hunter: Iceborne genişletme paketinin PlayStation 4 ve Xbox One versiyonu 6 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacak. PC versiyonu için önümüzdeki seneyi beklemek durumundayız.