Alp Er Tunga'nın Mezarı Bulundu: Türk Tarihçi Açıkladı

Alp Er Tunga'nın mezarı bulundu. Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necati Demir tarafından yapılan son araştırma, Türk hükümdarı Alp Er Tunga'nın mezarına ışık tutuyor. Prof. Demir'in iddiasına göre mezar Buhara'da bulundu.

Türk tarihi kayıtlarına göre MÖ 7. yüzyılda yaşadığı bilinen Saka Türklerinden Alp Er Tunga, efsanelere de konu olmuş bir Türk yöneticisi. Turan İmparatorluğu kurmasıyla ve binlerce metrelik araziler almasıyla ünlenen Türk hükümdarının adı hem Divan-ı Lügati Türk'te hem de Kutadgu Bilig'de geçiyor.

Türkmenistan'daki Merv şehrini kurduğu iddia edilen Alp Er Tunga'nın, bu bölge yakınlarında öldüğü ve mezarının da bu bölgede olduğu tahmin edildi.

Araştırma yapmak adına Özbekistan'ın Buhara kentine giden Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga'nın mezarını bulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Necati Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur. Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga'nın mezarı Buhara'da tarafımca bulunmuştur. Ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde. Türk dünyasına selam olsun" şeklinde konuştu.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'e konuşan ünlü tarihçi, eski Arap ve Fars kaynaklarına göre Alp Er Tunga'nın mezarının Buhara'da olduğu biliniyordu. Bölgedeki tarihçi ve araştırmacılardan da destek aldığını aktaran Prof. Demir. detayları ilerleyen günlerde paylaşacağını ifade etti.

Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga'nın mezarı Buhara'da tarafımca bulunmuştur. Ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde... Türk dünyasına selam olsun... pic.twitter.com/uSV6gEDx8G — Prof.Dr Necati Demir (@NDemir95521687) October 1, 2021

Alp Er Tunga'nın mezarı bulunabilir mi?

Şimdiye kadar yapılan kazılarda Alp Er Tunga'nın nerede ve ne zaman yaşadığına dair kesin bir kayıt bulunabilmiş değil. Bundan dolayı da tarihçiler, Prof. Demir'in açıklamalarına karşı temkinli davranıyor.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Alp Er Tunga'nın mezarıyla ilgili olarak, "Gerçekten yaşayıp yaşamadığı bile henüz somut verilerle tespit edilebilmiş değil. Dolayısıyla Alp Er Tunga'nın mezarının bulunabileceğini düşünmüyorum. Bu konuda temkinli olmak gerekir" dedi.

Doç. Dr. Murat Özkan ise Alp Er Tunga'nın yaşadığına inanılan döneme ulaşmanın çok zor olduğunu ve bu nedenle Alp Er Tunga'nın mezarının bulunduğuna dair araştırmanın kaynaklarına ve bulgulara dayanması gerektiğini hatırlattı.

Araştırmacı Doç. Dr. Murat Öztürk, "Her şeyden önce Alp Er Tunga'nın ne zaman ve nerede yaşadığının tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ispat edilmesi gerekir. Sonra o mezarın ona ait olduğuna dair de somut bulgular olması gerekir." ifadelerini kullandı.