Alphabet 1 Trilyon Piyasa Değerini Geride Bıraktı

Arama motoru devi Google'ın çatı şirketi olan Alphabet geçtiğimiz saatlerde bir trilyon dolar piyasa değerini geride bıraktı.

Bol Sıfırlı Başarı

NASDAQ borsasında kayıtlı olan Alphabet, bünyesinde Google, Nest ve DeepMind gibi pek çok şirketi barındırıyor. Dün akşam borsanın kapanışından hemen önce 1.451,70 dolar hisse değerine ulaşan şirketin toplam piyasa değeri 1.000.000.000.000 dolar (bir trilyon dolar) oldu.

Alphabet, bu piyasa değeri ile birlikte bir trilyon dolar sınırını geçen dördüncü Amerikan şirketi olmayı da başardı.

Çatı şirket 3 Şubat tarihinde geçtiğimiz yıla ait dördüncü çeyrek raporlarını açıklayacak. Analistler gelirin yüzde 20 oranında artış göstererek 46,9 milyar dolar olarak açıklanmasını bekliyor.

2018 yılında Apple, Amerika'nın bir trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirketi olmuştu. Ondan sonra Amazon (güncel olarak piyasa değeri düşüş gösterdi) ve Microsoft bu başarıyı elde etti. Uzun süredir beklendiği gibi Alphabet de bu listenin dördüncüsü oldu.

Buna karşın bir trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirket 2007 yılında PetroChina olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda borsaya açılan Saudi Aramco ise iki trilyon dolar sınırını geçen ilk şirket olmayı başardı.