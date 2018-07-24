Alphabet, 2018 İkinci Çeyrek Raporunu Açıkladı

Google’ın çatı şirketi Alphabet, bu yılın ikinci çeyreğine dair mali bilançosunu açıkladı. Halihazırda 800 milyar dolar piyasaya değerine sahip olan Google, 1 trilyon dolarlık bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Alphabet, 2018’in ikinci çeyreğinde 32,66 milyar dolar gelir elde ederek pazar beklentilerinin önemli ölçüde üzerine çıktı. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla gelirlerini yüzde 25,6 artıran şirket, 2017'nin nisan-haziran döneminde 26,01 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Amerikan teknoloji devinden yapılan açıklamaya göre, Alphabet’in yılın ikinci çeyreğindeki net karı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,4 azaldı ve 3,19 milyar dolara geriledi.

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz hafta Google’ın mobil işletim sistemi Android’i kullanarak kendi ürünlerini öne çıkardığı gerekçesiyle, ABD’li teknoloji devine 5 milyar dolar para cezası vermişti. Alphabet, söz konusu cezanın net kara yansıtıldığı bilgisini paylaştı.

Raporun ardından Alphabet hisseleri yüzde 5’in üzerinde değerlendi ve e-ticaret devi Amazon ile kafa kafaya geldi. Ayrıca şirket, 1 trilyon dolar piyasa değerine koşan şirketler kulübündeki iddiasını güçlü bir şekilde artırdı. Yine de bu hedefe en yakın şirketin 900 milyar dolarlık piyasaya değeri ile Apple olduğunu söyleyelim.

Raporda, Google’ın reklam gelirlerindeki artış da dikkat çekti. İnternet devinin reklam gelirleri yüzde 24 artarak 28,09 milyar dolara yükselirken, diğer gelirleri ise yıllık bazda yüzde 37 oranında arttı.

Google için reklam gelirleri önemli bir kalem, ancak şirket aynı zamanda donanım, hizmet ve hatta bunların da ötesinde bir platform şirketi olarak faaliyet gösteriyor. TensorFlow ile geliştiricileri yakalamaya çalışan Google, derin öğrenmeye yönelik TPU gibi donanımları da kendi ekosistemine dahil ediyor.

Yapılan açıklamada, Alphabet'in gelecekteki işlerinin bir parçası olan diğer yan projelerden 145 milyon dolar gelir elde edildiği bilgisi paylaşılırken, Google’ın zararının ise 633 milyon dolardan 732 milyon dolara yükseldiği belirtildi.