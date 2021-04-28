Alphabet 2021'in İlk Çeyreğinde Gelirini İkiye Katladı

Alphabet'in 2021 ilk çeyrek raporu dudak uçuklattı. Google'ın ana şirketi olan Alphabet, 2021′in ilk çeyreğine ilişkin gelir raporunu paylaştı. Google’ın geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 artış yaşamasıyla merak uyandırıyor.

Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2021'in ilk çeyrek kazançlarıyla ilgili raporunu sundu. Şirket, temel arama reklamcılığın gücü sayesinde geçen yıla kıyasla daha yüksek kar marjlarını yakalarken, analistlerin fikir birliği tahminlerini boşa çıkarmış durumda.

Alphabet'in gelirleri, bir önceki yıla göre %34 artarak 55,3 milyar dolara çıktı. Analistlerin tahmin çıtasını kırmayı başaran ve işletme gelirini ise iki kat artıran Alphabet, 16,4 milyar dolarlık bir işletme gelirine sahip.

Alphabet Finans Direktörü Ruth Porat raporla ilgili açıklamasında, "İlk çeyrekteki 55,3 milyar dolarlık toplam gelir, artan çevrim içi tüketici faaliyetini ve reklamveren gelirindeki geniş tabanlı büyümeyi yansıtıyor" dedi.

ABD'li teknoloji devinin faaliyet kar marjı ise bir yıl önceki yılın %19 seviyesinden %30'a sıçradı. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in net geliri %162 artarak 17.9 milyar dolar seviyesini görmeyi başardı.

YouTube reklam geliri de merak uyandırmayı başarıyor. Video paylaşım platformu, geçen yıla göre 2 milyar dolar artış yaşarak 6 milyar dolarlık bir reklam geliri elde etmiş durumda.

Alphabet'in 2021 ilk çeyrek raporu

Alphabet'e bağlı kuruluşların ilk çeyrekteki gelir dağılımı ise şu şekilde oldu:

Google arama ve diğer reklamlar - 31,9 milyar dolar (%30,1 artış)

YouTube reklamları - 6 milyar dolar (%48,7 artış)

Google Network - 6,8 milyar dolar (%30,2 artış)

Google Cloud - 4 milyar dolar (%45,7 artış)

Google diğer gelirleri - 6,5 milyar dolar (%46,4 artış)

Diğer oluşumlar (Alphabet'e ait veya Alphabet tarafından fonlanan şirketler) - 198 milyon dolar (%46.7 artış)

Mart ayında Google, ABD'nin 19 eyaletinde ofis ve veri merkezlerini genişletmek için 7 milyar dolarlık yatırım başlatacağı müjdesini verdi ve bu yatırım, en az 10.000 kişiye tam zamanlı iş sunacak. Bu, şirketin pandemiden sonra iş gücünü fiziksel ofislere geri getirme konusundaki ısrarını da gösterir nitelikte. Google CFO'su Ruth Porat, yeni ofisler inşa etme ve güçlendirme taahhüdünde olduklarını doğruladı.