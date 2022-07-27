Google'ın Çatı Şirketi Alphabet İkinci Çeyrek Kazancı Açıklandı

Alphabet ikinci çeyrek kazancı belli oldu. Paylaşılan rapor, 2022 yılının ikinci çeyreğinde Google'ın çatı şirketinin ne kadar kazanç elde ettiğini gözler önüne serdi. Şirketin kazancında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandı. Rapora ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Alphabet İkinci Çeyrek Kazancı Beklenenin Altında

Google ve diğer şirketleri tek çatı altında toplamak için 2015 yılında kurulan Alphabet, mali duruma ilişkin oldukça önemli bir rapor paylaştı. Paylaşılan raporda 2022 yılının ikinci çeyreğine ait önemli bilgiler yer aldı.

Rapora göre Google'ın çatı şirketi Alphabet'in kâr oranında üst üste iki çeyrekte de düşüş yaşandı. Şirket, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 16 milyar dolar tutarında kâr elde etti. Bu kâr miktarı, 2021 yılının aynı döneminde 18,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Kâr miktarının düşmesindeki en büyük faktörün tıpkı geçtiğimiz çeyrekte de olduğu gibi artan maliyetler olduğu düşünülüyor. Kârın aksine kazanç miktarında artış gerçekleşti. Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan ile Haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde 69,7 milyar dolar kazanç elde etmeyi başardı.

Alphabet 2021 yılının ikinci çeyreğinde 61,9 milyar dolar kazanmıştı. Bu bilgiler ışığında şirketin bir yıl içerisinde her ne kadar geliri artmış olsa da kâr tarafında önemli ölçüde düşüş meydana geldiğini görüyoruz.

Bir yıllık süreci kıyaslarken Google'ın hem araştırma ve geliştirme hem de satış ve pazarlamaya yaklaşık olarak 3 milyar dolar daha fazla harcama yaptığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Peki, şirket hangi hizmetlerden ne kadar para kazandı?

Şirket, reklamlar aracılığı ile yaklaşık olarak 40,7 milyar dolar kazandı. Böylelikle şirket ikinci çeyrekte en büyük kazancını reklamlardan elde etti. Bulut hizmetinden ise 6,2 milyar dolar tutarında bir kazanç sağlandı. Bulut tarafından yaklaşık olarak 858 milyon dolar zarar edildi.

Alphabet, YouTube reklamları sayesinde 7,3 milyar dolar civarında bir kazanç elde etti. 2021 yılının ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında tüm bölümlerde gelirlerin arttığı görülüyor.

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