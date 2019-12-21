Alphabet Inc. Artık Google CEO'su Sundar Pichai’in Kontrolünde

Google şirket kurucu ortaklarından Larry Page ve Sergey Brin, CEO Pichai’yi ömür boyu terfi ettirme kararı aldılar. Bu karar ile birlikte Alphabet Inc. Şirketinin kontrolü de Pichai’ye devredildi.

Yapılan bu değişiklikler ile birlikte Pichai’nin şirketten elde ettiği gelir de değişti. Artan kazancının yanı sıra bir de Pichai’ye hisse senedi paketi devredildi. Google tarihinde ilk kez performans göz önüne alınarak bir yöneticiye hisse devretmiş oldu.

Teknoloji Alanında En Yüksek Ücretli Yöneticilerden Birisi, Sundar Pichai

Pichai’nin son on yılda çok sayıda hisse senedi aldığı biliniyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda çok fazla gelir elde ettiği gerekçesiyle bir hisse senedi hibesini de geri çevirdiği konuşuluyor. Alınan bu terfi kararının, şirket içerisinde yeni bir çekişme noktası yaratacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda şirket içerisinde, çalışanların yönetime karşı güven kaybettikleri biliniyor. Eski çalışanlar Google Walkout protestosu düzenleyerek yönetime karşı tepkilerini dile getirmişlerdi.

Pichai’ye verilen yetki ile yönetim bir nevi aktivist ve sendika yanlısı olan çalışmalara nasıl yaklaştığını da göstermiş oldu.