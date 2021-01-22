Alphabet'ten Loon İnternet Balonu Hakkında Şok Karar

Alphabet Loon internet balonunu iptal etti. Alphabet Inc, baz istasyonlarına alternatif olarak internet balonu sunan ağın ticari anlamda uygun olmadığını belirterek Loon'u kapatma kararı aldı.

Google'ın ana şirketi Alphabet Inc, uygulanabilir bir internet geliştiremediğini gerekçe göstererek Loon internet balonu projesini iptal ettiğini duyurdu. Loon projesinin blog sayfasında, "Ticari uygulanabilirliğe giden yol, umulandan çok daha uzun ve daha riskli oldu" açıklamasına yer verildi.

Google'ın ana şirketi Alphabet, Haziran 2013'te Loon'u kurdu ve Loon internet balonuyla kırsal kesimlere internet götürmeyi amaçladı. Şirket, Kenya'da yaklaşık 50.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan 35 balonluk bir filodan oluşan ilk ticari internet hizmetini Temmuz ayında başlattı.

Loon ayrıca 2017'deki Maria Kasırgası'nın ardından Porto Riko'ya ve 2019'daki bir depremin ardından Peru'ya balonlar yerleştirerek doğal afetlerden etkilenen bölgelere internet hizmetleri sağlamaya başlamıştı.

Loon CEO'su Alastair Westgarth blog gönderisinde, "Sonraki milyar kullanıcıyı birbirine bağlamaktan bahsediyoruz ancak gerçek şu ki Loon, büyük bağlantı sorunlarına sahip. Balonla milyar kullanıcıyı birbirine bağlamak mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

Alphabet Loon internet balonunu iptal etti

Loon projesinde çalışan kişilerin Google ve Alphabet'e gönderileceğini aktaran blog yazısı, önümüzdeki döneme kadar küçük bir grubun halihazırdaki balonları kontrol edeceğini dile getirdi. Ancak bir süre sonra da bu balonlardan verilen internet hizmeti iptal edilecek.

Kenya'daki hizmetin Mart ayına kadar devam edeceğini söyleyen Loon yetkilisi Astro Teller, internet balonu hizmetinin kaybından etkilenecek kişileri unutmadıklarını söylüyor. Mart ayından sonra internet kesintisi yaşanmaması adına Kenya'da "internet, girişimcilik ve eğitime" adanmış işletmeleri desteklemek için 10 milyon dolar verileceğini taahhüt ediyor.

Alphabet'in başarısız olduğu tek proje Loon değil. Geçen yıl yenilenebilir elektrik üretmek için uçurtmalara bağlı rüzgar türbinlerini kullanan Makani projesini askıya aldığını açıkladı. Ayrıca deniz suyundan temiz yakıt üretimini araştıran Project Foghorn ise 2016 yılında çalışmalarına son verdi.

Alphabet'in en yeni ve en büyük çalışmalarından biri ise drone ile teslimat işine odaklanıyor. Şirket, sadece drone'lar ile sağlanacak bir teslimat ağı kurmayı amaçlıyor.