Altered Carbon Yeni Sezon İlk Fragmanı Yayınlandı

Netflix’in sevilen bilim kurgu dizilerinden biri olan Altered Carbon’un ilk sezonunun yayınlanmasının üstünden yaklaşık iki yıl geçti. Şubat sonu gibi yeni sezonu gelecek olan dizinin Avengers: Endgame’den bildiğimiz yeni başrolü olan Anthony Mackie’nin yer aldığı ilk fragmanı yayınlandı.

Şubat sonunda ikinci sezonu yayınlanacak olan dizinin hikayesini bilmiyorsanız kısaca bahsedelim. Altered Carbon, insan bilincinin disklere kaydedildiği ve bu sayede vücut değiştirerek insanların sonsuza dek yaşayabildiği uzak bir gelecekte geçiyor.

Dizinin ilk sezonunda Takeshi Kovacs karakteri başroldeydi ve bu karakter Joel Kinnaman tarafından canlandırılıyordu. Yeni sezonda Kovacs beden değiştirecek ve karaktere Anthony Mackie hayat verecek.

İkinci sezonun fragmanı 60 saniye gibi kısa bir süreye sahip ve bu nedenle çok fazla detay içermiyor. Fragmanda görebildiğimiz kadarıyla Anthony Mackie'nin canlandırdığı Kovacs, çift silah kullanıyor ve bu silahların Kovacs'ın eline doğrudan uçtuğunu görüyoruz.

Altered Carbon’un yeni sezonunda, ilk sezonda yer alan bazı karakterler de yer alıyor. Quellcrist Falconer rolü ile Renee Elise Goldsberry ve Poe rolü ile Chris Conner ikinci sezonda yer alan karakterlerden oluyor. Dizinin eski ve yeni karakterlerinin yer aldığı ikinci sezonunu merak ediyorsanız 27 Şubat'a kadar beklemeniz gerekecek.