Altı Oyun Xbox Game Pass'ten Ayrılacak

Xbox Live Gold aboneleri için 24 Mayıs 2017 tarihinde faaliyete geçen Xbox Game Pass bir hafta sonrasında da tüm oyunculara açılmıştı. Geride bıraktığımız iki yıldan fazla bir süre içerisinde de her ay güncellenen içeriğiyle abonelerine verdikleri cüzi para karşılığında aylarca yetecek oyunlar sunuyor. Ne var ki, servise eklenen oyunlar daimi olarak serviste kalmıyorlar. Belirli zamanlarda bazı oyunlar servisten çıkartılıyorlar.

Yakın bir zaman önce açıklama yapan Microsoft, Sinner: Sacrifice for Redemption oyununun bu ay içerisinde Xbox Game Pass'ten ayrılacağını duyurmuştu. Darksiders II Deathinitive Edition, DOOM, GRIP: Combat Racing, Halo Wars: Definitive Edition, The Escapists ve Thief of Thieves, bu ay servisten ayrılacak diğer oyunlar olacak.

Darksiders II Deathinitive Edition

Her birinde Mahşerin Dört Atlısı grubundan bir karakteri yönettiğimiz serinin ikinci oyununda bu defa kontrolümüzde Death var. Cennet ve Cehennem arasındaki savaş devam ederken End of Days tarafından uyandırılan ve grubun en çok korkulan üyesi olan Death, hem dünyayı hem de insanlığı yok ettiği gerekçesiyle suçlanan War'un adını temize çıkartmak için yola çıkıyor.

DOOM (2016)

Serinin tam anlamıyla olmasa da hafiften sil baştan alındığı oyunda, 2148 yılında Mars gezegenindeki şeytan istilası sırasında uyanan Doom Slayer rolünde olacağız. Bu defa gelecekte Mars gezegenine yerleşmeye yönelik araştırmalar yapan Union Aerospace Corporation şirketinden bilim insanı Dr. Olivia Pierce tarafından tetiklenen hadisede Cehennem'den gelip kızıl gezegene musallat olan şeytanlar ile göğüs göğüse çarpışacağız.

GRIP: Combat Racing

GRIP: Combat Racing, Caged Element Inc. tarafından geliştirilmiş ve Wired Productions tarafından yayınlanan temelde bir yarış oyunu ama oyun boyunca sadece yarışmıyorsunuz. Dört farklı gezegendeki yirmi dokuz farklı pistte yapacağınız ve zaman zaman saatte yedi yüz altmış yedi mil gibi korkunç hızlara ulaşacağınız oyunda, çok çeşitli silahları kullanarak rakiplerinizle savaşıyorsunuz da. GRIP: Combat Racing çevrimiçi ve çevrimdışı olarak takım modları da sunuyor.

Halo Wars: Definitive Edition

Serinin önceki oyunlarından farklı olarak Halo Wars, Gerçek-Zamanlı Strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Konusu yirmi altıncı yüzyılda geçiyor. Detaya inecek olursak, Covenant adı verilen yaratık ırkları 2525 yılında insanlığa karşı savaş açıyor. Bunun nedeni ise insanlığın Forerunners adı verilen tanrılarına karşı bir hakaret oluşu. Biz oyuncular ise senaryoya 2531 yılında, yani yaratık ırklarının insanlığa açtığı savaştan altı yıl sonrasında ve Harvest gezegeninde dahil oluyoruz. United Nations Space Command ile Covenant arasında devam etmekte olan senaryoda, Spirit of Fire adı verilen UNSC gemisi yaratık ırklarının neden bu gezegen ile bu kadar ilgilendiklerini çözmek için gönderiliyor.

The Escapists

The Escapists, tepeden kamerasından oynanan bir strateji oyunudur. Bir mahkumu yönettiğimiz oyunda birincil altı hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz. Bu hapishaneler zorluk olarak çok kolaydan çok zora kadar uzanıyor ve her bir hapishaneden kaçtığımızda sıradaki açılıyor.

Thief of Thieves

Geçtiğimiz sene satışa sunulmuş olan Thief of Thieves, Rival Games Ltd tarafından hem geliştiriliyor hem de yayınlanıyor. Yaratıcısının Robert Kirkman olduğu aynı isimli çizgi-roman serisinden esinlenilen oyunun konusu, soygunlar ve arkalarındaki insanların etrafında dönüyor. Celia karakterini yönettiğimiz konuya bağlı olarak Avrupa bölgesinde suçlulardan oluşan yeni ekibimize katılacağız. Senaryo boyunca vereceğimiz kararların da etkili sonuçları olacak.