Altı Saat Boyunca PUBG Oynayan Çocuk Kalp Krizinden Öldü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki bir genç, 6 saat boyunca aralıksız PUBG oynadı. Bunun sonucunda adrenalin seviyesi had safhaya çıkan çocuğun kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Furkan Kureyşi isimli Hintli, ailesiyle yemek yedikten sonra PUBG oynamak için kendi odasına geçti. Yemekten sonraki altı saat boyunca bilgisayarın başından kalkmadığı dile getirilen Kureyşi'nin en sonunda diğer oyunculara bağırdığı ve yere yığıldığı gözlemlendi. Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Kureyşi ailesi "çöküp kalmadan önce çok sinirlenmişti ve diğer oyunculara bağırıyordu” dedi.

Furkan’ın yanında olan kızkardeşi Fiza Kureyşi ise açıklamasında “Kardeşim bazı arkadaşlarıyla PUBG oynuyordu. Birden ‘Patlatın! Patlatın!’ diye bağırdı. Sonra kulaklıklarını ve cep telefonunu attı, ağlamaya başladı" şeklinde konuştu. Bu kadar sinirden sonra yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Furkan Kureyşi'nin hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybettiği belirtildi.

Yüksek Adrenalin Kalp Krizine Neden Olabilir

Furkan'ı kontrol amacıyla gözden geçiren Kardiyolog Dr. Aşok Jain, yüksek adrenaline bağlı kalp krizinin olabileceğine dikkat çekti. Doktor Jain, "Oyunun heyecanı adrenalin seviyelerinde büyük bir artışa, bu da kalp krizine yol açmış olabilir. Çocuklara bu tür oyunlardan uzak durma çağrısı yapıyorum” dedi.

Konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Oyun yüzünden bir gencin kalp krizi geçirmesi normal mi?