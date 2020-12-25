Dikkat Edilmesi Gereken Yeni Koronavirüs Semptomları Keşfedildi

Önde gelen bir Koronavirüs uzmanı, insanların Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) listesinde yer alan altı yeni Koronavirüs semptomuna karşı uyarıyor. Koronavirüsle doğrudan ilişkisi olduğu tespit edilen yeni semptomlardan üçü, özellikle son dönemde herkeste görülmeye başladı.

King’s College London'da genetik epidemiyoloji profesörü olan Tim Spector The Mirror'a verdiği röportajda yeni semptomlara dikkat çekti. Virüsün dünya genelinde yayılmasının yeni türüne vurgu yapan Spector, insanların sadece öksürük, yüksek ateş ve koku kaybına odaklanmaması gerektiğini söyledi.

Yeni keşfedilen Koronavirüs semptomları neler?

Profesör Spector yaptığı açıklamada COVID-19'un varlığını gösterebilecek yeni semptomların şunlara yol açtığını söyledi:

Baş ağrısı

Yorgunluk

İshal

Kas ağrısı

Öğün atlamak (iştahsızlık)

Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

Virüse yakalanıp yakalanmadığınızı kontrol etmek için sadece test yaptırmanın yeterli olmadığına dikkat çeken Spector, şu ana kadarki resmi semptomların herkeste ortak olarak görülmediğini aktardı:

"Tek başına test yapmak, önceki dalgalarda olduğu gibi yayılmayı durdurmayacak. İnsanların tüm semptomları bilmeleri ve vakaların yüzde 20'sinden fazlasında görülen üç resmi semptomlara odaklanmaları gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bunlardan herhangi birinden şikayetçi olursanız, evde kalarak kendinizi izole edin ve bir test yaptırın."

Ayrıca profesörün açıklamasına göre sadece aşı olmak virüse yakalanmanın önüne geçemeyecek. Spector, sürü bağışıklığı oluşabilirse virüsün öldürücü riskinin azabileceğini ve pandeminin sona ereceğini söylüyor.

Sağlık Bakanlığının onayladığı Koronavirüs semptomları

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre; COVID-19’un yaygın semptomları yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Vakalarda baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal de görülebilmektedir. Bazı hastalarda ise semptom görülmeden virüs atlatılabilir.

Ayrıca geçtiğimiz dönemde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise Koronavirüsün resmi semptomları saptamıştı. CDC'nin açıklamasında; ateş, titreme, öksürük, nefes darlığı kas ve vücut ağrısı, baş ağrısı, tat ya da koku kaybı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, mide bulantısı ya da kusma gibi bazı önemli semptomların resmileştiği belirtilmişti.

Eğer siz de yukarıdaki semptomlardan herhangi birini gösterirseniz ve kendinizi hasta hissederseniz, sağlık kuruluşlarından destek almayı ihmal etmeyin.