Altın Ahududu En Kötü Film Adayları Belli Oldu
Her yıl en kötü filmlerin adaylıklarının gerçekleştiği Altın Ahududu Ödülleri için 2022 yılının en kötü film ve oyuncuları belli oldu. İşte detaylar!
Her yıl en kötü film ve performanslara ödül dağıtılan Razzie Awards (Altın Ahududu Ödülleri)'nin geride bıraktığımız 2022 yılındaki aday yapımları belli oldu. Bu yılki adaylıklar arasında Marilyn Monroe'nin hayat hikâyesini anlatan Blonde filmi, en çok adaylığa sahip olan film olmayı başardı.
Altın Ahududu Ödülleri her yıl en kötü filmler arasında ödüllerin dağıtıldığı bir ödül töreni. En kötü filmden en kötü oyunculuğa kadar birbirinden farklı dallarda ödül dağıtılan bu törende geride bıraktığımız 2022 yılının adayları belli oldu.
1981'den bu yana her yıl düzenlenen Altın Ahududu Ödülleri'nde ödül kazananlara yaklaşık 5 dolar değeri bulunan ahududu heykeli veriliyor. Pek çok film yapımcısı ve oyuncu bu törene katılmıyor olsa da geçmişte bazı katılım gösteren istisnalar da yaşanmıştı.
11 Mart tarihinde Oscar Ödül Töreni'nden 1 gün önce gerçekleşecek Altın Ahududu Ödülleri'nin 2022 adayları şu şekilde:
En Kötü Film
- Blonde
- Disney’s Pinocchio
- Good Mourning
- The King’s Daughter
- Morbius
En Kötü Erkek Oyuncu
- Machine Gun Kelly - Good Mourning
- Pete Davidson (Seslendirme) - Marmaduke
- Tom Hanks - Disney’s Pinocchio
- Jared Leto - Morbius
- Sylvester Stallone - Samaritan
En Kötü Kadın Oyuncu
- Ryan Kiera Armstrong - Firestarter
- Bryce Dallas Howard - Jurassic Park: Dominion
- Diane Keaton - Mack & Rita
- Kaya Scodelario - The King’s Daughter
- Alicia Silverstone - The Requin
En Kötü Yeniden Yapım/Uyarlama/Devam Filmi
- Blonde
- 365 Days: This Day & The Next 365 Days
- Disney’s Pinocchio
- Firestarter
- Jurassic World: Dominion
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
- Pete Davidson - Good Mourning
- Tom Hanks - Elvis
- Xavier Samuel - Blonde
- Mod Sun - Good Mourning
- Evan Williams - Blonde
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
- Adria Arjona - Morbius
- Lorraine Bracco (seslendirme) - Disney’s Pinocchio
- Penelope Cruz - The 355
- Bingbing Fan - The 355 & The King’s Daughter
- Mira Sorvino - Lamborghini: The Man Behind the Legend
En Kötü Ekran Çifti
- Machine Gun Kelly & Mod Sun - Good Mourning
- Yanıltıcı Beyaz Saray Yatak Odası Sahnesindeki Her İki Gerçek Hayat Karakteri - Blonde
- Tom Hanks & Lateks Kaplı Yüzü (ve Gülünç Aksanı) - Elvis
- Andrew Dominik & Ve Kadınlarla Olan Sorunları - Blonde
- İkisi de 2022'de Çıkan '365 Gün' Devam Filmleri
En Kötü Yönetmen
- Judd Apatow - The Bubble
- Machine Gun Kelly & Mod Sun - Good Mourning
- Andrew Dominik - Blonde
- Daniel Espinosa - Morbius
- Robert Zemeckis - Disney’s Pinocchio
En Kötü Senaryo
- Blonde - Andrew Dominik
- Disney’s Pinocchio - Robert Zemeckis & Chris Weitz
- Good Mourning - Machine Gun Kelly & Mod Sun
- Jurassic World: Dominion - Emily Carmichael & Colin Trevorrow
- Morbius - Matt Sazama & Burk Sharpless
Peki sizin en kötü dallardaki adaylarınız neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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