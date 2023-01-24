2.300 Yıllık 'Altın Çocuk' Mumyası Dijital Olarak Açıldı

Kahire'deki Mısır Müzesi'nde yüzyılı aşkın bir süredir detaylıca süren incelemelerden saklanan genç bir çocuğun mumyalanmış kalıntıları ilk kez dijital olarak açıldı ve vücudunu süsleyen çok sayıda muska ve bitki ortaya çıkarıldı.

Salı günü Frontiers in Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, henüz 14 ya da 15 yaşlarında olan isimsiz gencin öbür dünyaya bir çift beyaz sandalet giyerek gittiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, tabutun içine bakmak için X-ışınları aracılığıyla kemik, kan damarları, yumuşak dokular ve daha fazlasının dijital rekonstrüksiyonuna olanak tanıyan bilgisayarlı tomografi taraması kullandılar.

Mısır'daki Kahire Üniversitesi'nde radyolog olan ve makalenin ilk yazarı Sahar Saleem, "Burada, bu mumyanın vücudunun, sargıların kıvrımları arasında ve mumyanın vücut boşluğunun içinde üç sütundan oluşan benzersiz bir düzenlemede güzel bir şekilde stilize edilmiş, 49 muska ile kapsamlı bir şekilde dekore edildiğini gösteriyoruz." dedi. Araştırmacılar mumyaya "Altın Çocuk" adını verdiler.

Altın Çocuk'un Mumyası Geçmişten Önemli İzler Taşıyor

Saleem, Altın Çocuk'un süslemelerinin, sandaletler de dâhil olmak üzere Mısır Ölüler Kitabı'nda özetlenen bazı ritüellerle uyumlu olduğunu belirtiyor. Sargılarının kıvrımları arasında üç sütun tılsımla süslenmişti. Süslerin çoğu ise altından yapılmıştı. Kalbi dışında tüm organları çıkarılmıştı ve yapılan taramalarda dişlerinin de tertemiz olduğu görüldü.

Altın Çocuk'un tabutu ilk olarak 1916 yılında Edfu şehrinin mezarlığı olan Nag el Hassaya'daki bir nekropolde keşfedildi. Çocuk Ptolemaios döneminde, M.Ö. 330-30 yılları arasında yaşamış ve muhtemelen yüksek statüye sahip biriydi. Ölüm nedeni bilinmiyor ancak doğal olmayan bir ölüm olduğuna dair hiçbir işaret yok.

Saleem ve meslektaşları daha önce 2021 yılında Amenhotep I'in mumyasını dijital olarak açmış ve Ramesses III'ün boğazında bir bıçak yarasının yanı sıra bir suikast çetesi tarafından öldürüldüğünü düşündüren eksik bir ayak parmağını keşfetmişti.

Mısırlılar hayatın ölümle sona ermediğine inanırlardı. Bunun yerine onlar için ölümden sonra bir yaşam vardı. Mumyalama ve süs eşyaları, muskalar ve bitkilerle donatma süreci, ölülerin ruhunun öbür dünyada yol bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştı. Altın Çocuk, çocuğun Ptolemaik dönemdeki yaşamı sırasında cenaze ritüelleri ve bu süs eşyalarının önemi hakkında daha fazla kanıt sağlıyor.