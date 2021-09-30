Altın Kaplamalı iPhone 13 Pro Max Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Rusya merkezli lüks ürünler üreticisi Caviar, altın kaplamalı iPhone 13 Pro Max tasarladı. Şirket tarafından satışa sunulan özel tasarım iPhone 13 Pro Max fiyatı ile dudak uçuklattı. Altın kaplamalı iPhone cihazına ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Özel Tasarımlı iPhone 13 Pro Max Fiyatı Ne Kadar?

Lüks ürünler üreticisi Caviar, tasarladığı özel tasarımlı cihazlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şirketin özel olarak tasarladığı altın kaplamalı iPhone 13 Pro Max ücreti ile dikkat çekti. "Total Gold" olarak isimlendirilen özel tasarıma sahip telefonun 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 47.010 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

18 ayar altından yapılmış iPhone 13 Pro Max'in depolama alanı arttıkça fiyatı da artıyor. Örneğin cihazın 1 TB depolama alanına sahip versiyonunda fiyat 48 bin 80 dolara yükseliyor. Cihazda 128 Gb, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı depolama alanı seçeneğinin yer aldığını belirtelim.

Total Gold isimli tasarıma sahip cihazın 99 adet ile sınırlı olduğu açıklandı. Caviar ayrıca "Pure Gold" isimli tasarıma sahip iPhone 13 Pro Max modelini de satışa sundu. 205 gram altının yer aldığı telefonun fiyatı 42 bin 920 dolardan başlıyor. Pure Gold'da telefonun arka kısmında 8 adet elmas da bulunuyor.

iPhone 13 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7 inç, OLED, 457 ppi, 120Hz

Çözünürlük: 2.778 x 1.284 Piksel

Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield

İşlemci: A15 Bionic

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

Video Kaydı: 4K 60 FPS / Full HD 240 FPS

Görüntü Sabitleme: OIS

Ön Kamera: 12 MP

Wi-Fi: Wi-Fi 6

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Kızılötesi: Yok

Hücresel Bağlantı: 5G / 4G

Güvenlik: Face ID

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Batarya: 4.352 mAh

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