Altın Kaplamalı iPhone 13 Pro Max Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!
Caviar tarafından özel olarak tasarlanan altın kaplamalı iPhone 13 Pro Max fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte yüksek fiyat etiketiyle dikkat çeken cihaz!
Rusya merkezli lüks ürünler üreticisi Caviar, altın kaplamalı iPhone 13 Pro Max tasarladı. Şirket tarafından satışa sunulan özel tasarım iPhone 13 Pro Max fiyatı ile dudak uçuklattı. Altın kaplamalı iPhone cihazına ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Özel Tasarımlı iPhone 13 Pro Max Fiyatı Ne Kadar?
Lüks ürünler üreticisi Caviar, tasarladığı özel tasarımlı cihazlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şirketin özel olarak tasarladığı altın kaplamalı iPhone 13 Pro Max ücreti ile dikkat çekti. "Total Gold" olarak isimlendirilen özel tasarıma sahip telefonun 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 47.010 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
iPhone 13 Pro Max Dayanıklılık Testi (Video)
iPhone 13 Pro Max dayanıklılık testi yapan bir YouTube, akıllı telefonun olası bir düşüşe karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne serdi.
18 ayar altından yapılmış iPhone 13 Pro Max'in depolama alanı arttıkça fiyatı da artıyor. Örneğin cihazın 1 TB depolama alanına sahip versiyonunda fiyat 48 bin 80 dolara yükseliyor. Cihazda 128 Gb, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı depolama alanı seçeneğinin yer aldığını belirtelim.
Total Gold isimli tasarıma sahip cihazın 99 adet ile sınırlı olduğu açıklandı. Caviar ayrıca "Pure Gold" isimli tasarıma sahip iPhone 13 Pro Max modelini de satışa sundu. 205 gram altının yer aldığı telefonun fiyatı 42 bin 920 dolardan başlıyor. Pure Gold'da telefonun arka kısmında 8 adet elmas da bulunuyor.
iPhone 13 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç, OLED, 457 ppi, 120Hz
- Çözünürlük: 2.778 x 1.284 Piksel
- Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield
- İşlemci: A15 Bionic
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR
- Video Kaydı: 4K 60 FPS / Full HD 240 FPS
- Görüntü Sabitleme: OIS
- Ön Kamera: 12 MP
- Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Bluetooth: 5.2
- NFC: Var
- Kızılötesi: Yok
- Hücresel Bağlantı: 5G / 4G
- Güvenlik: Face ID
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68
- Batarya: 4.352 mAh
Caviar tarafından satışa sunulan özel tasarıma sahip iPhone 13 Pro Max'in fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR